현대에이치티, 하노이 부동산 개발사들과 스마트홈 공급망 구축

AI 핵심 요약beta
- 현대에이치티는 15일 하노이 개발사들과 협력했다.
- HANDICO와 손잡고 스마트홈 공급망을 넓히기로 했다.
- 남홍그룹·반쑤안과도 프로젝트 적용을 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스마트홈 전문기업 현대에이치티㈜는 베트남 하노이 지역 주요 부동산 개발사들과 협력을 확장하며 북부 스마트홈 시장 내 공급망 확장에 나선다고 밝혔다.
이번 협약은 베트남 북부 지역을 중심으로 스마트홈 사업 기반을 개선하고, 현지 개발 프로젝트와 연계한 공급 확장 체계를 구축하기 위해 추진됐다. 현대HT는 현지 파트너사인 StarX(StarX Technology)와의 협력을 바탕으로 하노이 지역 대형 개발 프로젝트에 스마트홈 솔루션 공급을 확장하고 북부 시장 내 사업 기회를 넓혀갈 방침이다.
현대HT는 하노이시 산하 국영기업으로 도시 개발과 공공주택 공급을 담당하는 HANDICO(Hanoi Housing Development and Investment Corporation)와 스마트홈 사업 협력을 위한 전략적 협력에 합의했다.
이번 협약에 따라 현대HT는 스마트홈 솔루션과 관련 기술 및 제품을 공급하고, StarX는 하노이와 북부 지역 내 유통, 설치, 기술 지원을 담당한다. HANDICO는 시범 세대와 모델하우스를 대상으로 현대HT 스마트홈 시스템을 적용해 사용성과 성능을 확인한 뒤, 향후 추진하는 개발 프로젝트에 솔루션 적용을 우선 검토할 계획이다.
현대HT는 이어 Nam Hong Group, Van Xuan과도 스마트홈 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다. Nam Hong Group은 추진 중인 주거 및 도시개발 프로젝트에 현대HT 스마트홈 솔루션을 우선 적용하는 방안을 검토하기로 했다. Van Xuan과는 StarX가 시공과 기술 지원을 담당하는 프로젝트 적용을 함께 검토하는 방식으로 협력을 이어갈 예정이다.
현대HT는 이번 협약을 통해 베트남 북부 지역 협력 네트워크를 구축하고, 주요 개발 프로젝트를 중심으로 한 스마트홈 솔루션 공급 확장가 화할 것으로 예상한다.
whitss@newspim.com