순천시, 오천 워터아일랜드 18일 개장…한 달간 운영

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 15일 오천 워터아일랜드를 개장해 내달 17일까지 운영한다고 밝혔다.
- 초대형 풀장과 유아 전용 풀장 등 연령별 물놀이 시설과 보호자 휴식 공간을 갖췄다.
- 안전관리자 배치와 수질검사, 전문기관 점검을 실시하며 만 12세 이하 어린이만 하루 3회 이용 가능하다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시는 여름방학을 맞아 도심 물놀이 시설 '오천 워터아일랜드'를 개장해 한 달간 운영한다.
순천시는 오는 18일부터 내달 17일까지 오천그린광장 음악분수대 일원에서 어린이들이 도심에서 안전하게 물놀이를 즐길 수 있는 가족형 공간 '2026 오천 워터아일랜드'를 운영한다고 15일 밝혔다.
현장에는 초대형 풀장과 에어바운스, 조립식 풀장, 유아 전용 풀장 등 다양한 시설을 마련하고 연령별 이용 구역을 구분해 유아와 초등학생이 안전하게 이용할 수 있도록 했다.
남녀 및 가족 탈의실과 야외 샤워실, 물품보관함 등 편의시설을 갖추고 그늘막과 쉼터, 선베드 등을 설치해 보호자 휴식 공간을 마련하는 등 이용 편의를 높였다.
시는 안전관리자와 간호요원을 배치하고 매일 수질검사를 실시한다. 정기적으로 전문기관 점검도 병행해 안전관리를 강화할 계획이다.
운영은 하루 3회 진행되며 오전 10시부터 오후 6시까지 이용할 수 있고 대상은 만 12세 이하 어린이로 유아는 보호자 동반이 필요하며 매주 월요일은 시설 점검을 위해 휴장한다.
시는 "지난해 약 1만 9000명이 이용하는 동안 안전사고는 발생하지 않았다"며 "올여름에도 가족 단위 방문을 당부한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com