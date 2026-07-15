삼척 이사부독도기념관, '이사부 마법학교' 24~25일 운영...사전 예약

AI 핵심 요약beta
- 삼척관광문화재단은 24·25일 이사부독도기념관에서 특별 문화행사 '이사부의 마법학교'를 개최했다.
- 행사 기간 애니메이션 상영·더빙 체험과 독도 퀴즈쇼·매직쇼 등 가족 참여형 공연이 진행됐다.
- 재단은 이사부독도기념관을 월별 테마 콘텐츠로 운영해 대표 가족문화공간으로 발전시킬 계획이라고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단은 이사부독도기념관 개관 2주년을 맞아 오는 24일과 25일 이사부독도기념관 D관에서 특별 문화행사 '이사부의 마법학교'를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 기념관이 '이사부의 마법학교' 테마로 꾸며져 어린이와 가족이 함께 참여하는 체험형 문화행사로 운영된다. 독도를 주제로 한 애니메이션 '강치아일랜드'와 협업하여 캐릭터와 공연, 체험을 하나의 이야기로 엮은 것이 특징이다.
첫째 날인 24일에는 '이사부 나이트 시네마' 특별 프로그램 '강치아일랜드 매직데이'가 열린다. 강원시청자미디어센터와 연계된 애니메이션 더빙 체험이 가능하며, 독도를 배경으로 한 애니메이션 '강치 아일랜드2'가 특별상영된다.
어린이들은 애니메이션 주인공이 되어 목소리를 녹음하며 대형 스크린에서 '강치아일랜드'를 관람하고 캐릭터들과 특별한 추억을 쌓을 수 있다.
25일에는 가족 공연 프로그램 '이사부와 매직쇼'가 진행된다. 독도 퀴즈쇼와 코믹 매직쇼, 자이언트 벌룬 퍼포먼스 등 다양한 프로그램을 통해 어린이와 부모가 함께 즐길 수 있는 참여형 공연이 펼쳐질 예정이다. 행사 참여는 사전 예약으로 이뤄진다.
행사 기간 동안 이사부독도기념관은 '이사부의 마법학교' 콘셉트로 꾸며지며 방문객들은 마법학교 포토존과 캐릭터 포토타임을 즐길 수 있다. 어린이들은 마법사 모자와 망토, 요정 의상 등 마법학교 분위기를 살리는 복장으로 참여해야 한다.
이번 행사는 이사부독도기념관이 공연과 영화, 체험이 어우러지는 가족형 복합문화공간으로 발전하기 위해 마련됐다. 삼척관광문화재단은 월별 테마를 적용한 '이사부 나이트 시네마'를 비롯해 다양한 참여형 콘텐츠를 계속 운영해 시민과 관광객이 함께하는 문화공간으로 거듭날 계획이다.
박상수 이사장은 "2주년을 맞아 준비한 '이사부의 마법학교'는 어린이들이 직접 참여하고 즐길 수 있도록 기획한 프로그램"이라며 "앞으로도 이사부독도기념관의 특색 있는 콘텐츠를 발굴해 시민과 관광객이 찾는 대표적인 가족문화공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com