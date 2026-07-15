최정호 익산시장, 문화체육센터 현장 점검…시민 의견반영 개선

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장은 15일 문화체육센터를 찾아 시민 불편을 듣고 개선 방안을 마련했다.
- 이용객들은 헬스장·목욕탕 운영시간 단축 정상화와 시설 점검·소통 절차 개선을 요청했다.
- 익산시는 운영시간 단계적 복구와 위생·안전 보강, 건의사항 처리 결과 공개와 현장 소통행정을 이어가겠다고 밝혔다.
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위생환경 개선 추진…매주 수요일 민생 현장행정 이어가
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 문화체육센터를 찾아 시설 이용 불편을 직접 청취하고 시민 의견을 반영한 개선 방안 마련에 나섰다고 15일 밝혔다.
이번 방문은 민선 9기 출범과 함께 추진하는 '걸어서 시민 속으로' 현장행정의 두 번째 일정으로 문화체육센터 운영시간 단축에 따른 시민 불편을 직접 확인하고 해결책을 모색하기 위해 마련됐다.
최 시장은 이날 문화체육센터를 방문해 헬스장과 목욕탕 등 주요 시설을 둘러본 뒤 이용객들과 간담회를 갖고 운영 전반에 대한 다양한 의견을 들었다.
이용객들은 헬스장과 목욕탕 운영시간 단축으로 불편이 커졌다며 운영시간 정상화와 시설 집중점검 시간 개선을 요청했다.
또 체육시설 운영 방식을 결정하는 과정에 시민 의견을 반영할 수 있는 공식적인 소통 절차를 마련해 달라고 건의했다.
최 시장은 현장에서 제기된 의견을 관련 부서와 즉시 공유하고 이용객 불편을 최소화할 수 있도록 시설 운영시간의 단계적 복구 방안을 검토하도록 지시했다.
아울러 샤워장 바닥 개선과 하수관로 정비 등 위생·안전 개선사업을 신속히 추진하고 시설 이용객 과밀 문제도 시민 의견을 충분히 수렴해 운영에 반영할 계획이다.
최정호 익산시장은 "시민이 주인인 도시는 시설 운영시간 하나를 정할 때도 시민의 의견이 우선돼야 한다"며 "앞으로도 이용객들이 시설 운영 과정에 직접 참여할 수 있는 실질적인 방안을 마련하고 현장 중심의 소통행정을 지속해 나가겠다"고 말했다.
한편 익산시는 이날 접수된 건의사항에 대한 처리 결과를 시민들에게 공개할 예정이며 매주 수요일 시민 생활과 밀접한 현장을 찾아 소통 행정을 이어갈 방침이다.
lbs0964@newspim.com