강기윤 창원시장, 모교 방문 진로 특강…"실패 두려워 말고 도전하라"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장이 15일 모교 남중·고를 찾아 진로특강을 했다.
- 강 시장은 실패를 두려워 말고 도전하라며 청소년의 꿈과 창원 발전을 강조했다.
- 창원시는 청소년이 지역 미래라며 교육환경 개선과 인재 성장 기반 마련에 힘쓰겠다고 했다.
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미래 인재 지역 성장 기반 마련
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장이 모교인 창원남중·고등학교를 찾아 재학생들을 대상으로 진로와 도전에 대한 경험을 나눴다.
창원시는 강 시장이 15일 창원남중·고등학교를 방문해 남제학원 이사장과 학교 관계자들과 함께 재학생들을 만나고, 창원남중학교 교가를 제창한 뒤 특강과 질의응답을 이어갔다고 밝혔다.
강 시장은 이날 '시민이 먼저, 행복한 창원, 여러분이 어른이 되었을 때'를 주제로 학창 시절과 창원시장에 이르기까지의 과정을 소개하며 실패를 겪었던 경험과 재도전 과정 등을 구체적으로 들려줬다. 그는 실패를 두려워하지 말고 자신을 믿으며 계속 도전해 볼 것을 학생들에게 주문했다.
강 시장은 "창원이 대한민국 산업을 이끌어 온 도시이자 향후 발전 가능성이 큰 도시"라고 설명하며 "청소년들이 창원을 사랑하는 마음과 자부심을 바탕으로 꿈을 키워 나갈 때 지역의 미래를 이끌 주역이 될 수 있다"고 말했다.
강연에 참석한 창원남중학교 2학년 학생은 "창원을 대표하는 시장이 동문이라는 사실에 자부심을 느낀다"면서 "자신의 꿈을 위해 더 노력해야겠다는 용기를 얻었다"고 전했다.
강 시장은 "청소년 한 사람 한 사람이 창원의 미래이자 국가의 자산"이라고 강조하며 "학생들과 미래의 창원을 주제로 소통하면서 청소년들이 가진 가능성과 지역에 대한 애정을 확인하는 자리였다"고 언급했다.
이어 "청소년들이 더 큰 꿈을 품고 마음껏 도전할 수 있도록 교육환경을 지속적으로 개선하고 미래 인재가 지역에서 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 힘을 쏟겠다"고 다짐했다.
news2349@newspim.com