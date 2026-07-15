전남광주 관음사 목조여래좌상·복장유물, 유문화유산 지정

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 15일 관음사 목조여래좌상을 유형문화유산으로 지정했다.
- 이 불상은 16세기 조성 추정되며 1720년 수리 이력이 확인됐다.
- 복장유물까지 남아 조성·중수·봉안 연구 가치가 크다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 동구 충장로 대한불교 조계종 관음사의 목조여래좌상과 복장유물을 유형문화유산으로 지정했다고 15일 밝혔다.
이번에 지정된 '관음사 목조여래좌상'은 형태적 특성과 복장유물 등을 통해 16세기 조성된 불상으로 추정된다.
1720년(숙종 46년)에 승려 종식이 불상을 수리하며 남긴 중수 발원문 1점과 복장 봉함목 묵서가 온전한 형태로 확인돼 불상의 중수 이력이 확인됐다.
관음사 목조여래좌상은 불상에서 복장유물이 함께 확인돼 조성, 중수, 봉안 상황을 종합적으로 확인할 수 있다는 점에서 학술적 가치가 크다고 한다.
지역 불교문화의 흐름과 조선시대 불교조각 및 사찰 신앙문화를 연구하는 데 중요한 자료로 평가받고 있다.
황인채 문화본부장은 "지역의 소중한 유산이 시민의 정체성을 하나로 묶는 구심점이자, 함께 사는 특별시를 구현하는 핵심적인 인문문화 자산으로 거듭날 수 있도록 다각적인 보존과 활용 정책을 적극 펼치겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com