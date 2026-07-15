[내일날씨] 남부지방 장맛비…수도권 무더위 이어져

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 16일 남부 중심 장맛비와 수도권 무더위를 예보했다
- 전라권·제주도와 충남·경남에 시간대별 비가 오고 충청·영남에 강수량이 많겠다
- 서울 등 중부는 흐리고 전국 대부분 열대야와 폭염 수준의 더위가 이어지겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 16일 남부지방 중심으로 장맛비가 이어지는 가운데 비가 그친 수도권은 한낮 32도까지 오르며 무더위가 이어질 전망이다.
15일 기상청에 따르면 오는 16일 오전 전라권과 제주도를 중심으로 비가 내릴 전망이다. 충남과 경남 일부 지역에서는 밤에 비가 올 전망이다. 예상 강수량은 충청권 20~60mm, 전라권·경상권 30~80mm, 제주도 5~30mm다.
서울과 수도권, 강원 등 나머지 지역은 구름이 끼고 흐리겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 22도 ▲강릉 25도 ▲청주 23도 ▲대전 22도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 31도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com