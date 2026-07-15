남해군 '어린이 죽방렴 바다유산 탐험대' 체험형 프로그램 다채

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전통 어업 가치 교육과 체험 제공

문화관광해설사와의 도슨트 투어

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 세계중요농업유산으로 지정된 죽방렴의 역사와 가치를 널리 홍보한다.

군은 오는 25일 삼동면 죽방렴홍보관 일원에서 어린이와 보호자 약 300명이 참여하는 '어린이 죽방렴 바다유산 탐험대'를 개최한다고 15일 밝혔다.

'어린이 죽방렴 바다유산 탐험대' 행사 안내 포스터[사진=남해군]2026.07.15

이번 행사는 FAO 세계중요농업유산인 죽방렴 어업의 역사와 가치를 놀이와 체험을 통해 전달하기 위해 마련됐으며 해양수산부 콘텐츠 개발사업의 하나로 추진된다.

행사는 문화관광해설사가 진행하는 죽방렴 도슨트 투어로 문을 연다. 참가 어린이들은 해설을 통해 약 500년 동안 이어져 온 죽방렴 어업 방식과 죽방렴이 지닌 문화적·환경적 가치를 어린이 눈높이에 맞춰 들으며 세계중요농업유산에 대한 이해를 높이게 된다.

이후 물총놀이, DJ 랜덤 플레이댄스, 'MC를 이겨라', 죽방렴 보물찾기 등 참여형 프로그램이 이어진다. 저글링 버블 공연도 준비돼 온 가족이 함께 관람할 수 있는 볼거리를 제공한다.

체험 부스에서는 죽방렴 키트 만들기, 마리모 키우기, 허브 포푸리 만들기, 자연물 손수건 만들기, 분필놀이터 등 손으로 직접 만드는 체험이 운영돼 어린이들이 바다 환경과 전통 어업에 친숙해질 수 있도록 했다.

물놀이 프로그램 참가 어린이는 안전을 위해 아쿠아슈즈 등 안전용 신발을 반드시 착용해야 한다. 군은 개인 물총과 돗자리, 간식 등을 준비하면 보다 편리하게 행사를 즐길 수 있다고 안내했다.

초등학생 이하 어린이와 보호자는 별도 사전 예약 없이 행사 당일 현장 접수로 참여할 수 있으며, 참가비는 무료다.

m25322532@newspim.com