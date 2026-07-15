익산시, 시청·복지관 '휴일 무더위 쉼터' 운영…폭염 취약계층 보호

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복지관 5곳 주말·공휴일 상시 개방…시청 오후 9시까지 연장 운영

시청사·복지관 연계 폭염 대응체계 구축…시민 복지안전망 본격 가동

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 폭염 취약계층의 안전한 여름나기를 위해 시청사와 지역 복지관 5곳을 연계한 '휴일 무더위 쉼터'를 확대 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 조치는 폭염이 해소될 때까지 주말과 공휴일 구분 없이 쉼터를 상시 개방해 시민 누구나 안전하게 더위를 피할 수 있도록 하기 위한 민생 대책이다.

익산시청 전경[사진=뉴스DB] 2026.07.15 lbs0964@newspim.com

운영 대상은 익산시청과 익산시노인종합복지관, 북부권노인종합복지관, 부송종합사회복지관, 동산사회복지관, 익산시장애인종합복지관 등 모두 6곳이다.

시민 접근성이 높은 공공청사와 권역별 복지시설을 연계해 폭염 대응체계를 강화했다.

익산시청은 지난 13일부터 평일과 휴일 구분 없이 오전 9시부터 오후 9시까지 지하 1층과 1층 로비를 개방하고 있다.

복지관 5곳은 15일부터 평일에는 오후 9시까지 연장 운영하며 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 쉼터를 운영한다.

시는 시청과 복지관을 야간과 휴일까지 개방해 홀몸노인과 저소득층 등 폭염 취약계층이 보다 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

아울러 기후위기에 따른 온열질환 예방과 촘촘한 복지 안전망 구축에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

최정호 익산시장은 "시정의 가장 중요한 역할은 시민의 안전과 삶을 지키는 것"이라며 "폭염 등 기후재난으로 어려움을 겪는 시민이 없도록 현장 중심의 적극 행정을 펼치고 시민이 체감하는 복지 안전망을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com