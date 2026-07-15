대전광역시, 둔산 등 3곳 7797가구 노후계획도시 선도지구 지정

부산 이어 지방권 두 번째 선도지구 선정…노후계획도시 정비 전국 확산

정부, 대전 노후도시 정비사업 전 과정 밀착 지원으로 사업속도 제고

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 대전광역시 둔산지구 2개 구역과 송촌·중리·법동지구 1개 구역을 포함한 3개 구역이 노후계획도시 선도지구로 지정됐다. 비수도권에서 노후계획도시 정비 선도지구로 지정된 사례는 부산에 이어 이번 대전이 두번째다.

15일 국토교통부에 따르면 대전광역시 둔산지구 2개 구역(5252가구)과 송촌·중리·법동지구 1개 구역(2545가구)등 총 7797가구가 노후계획도시 정비 선도지구로 지정됐다. 국토부와 대전광역시는 이들 구역에 대한 정비사업의 특별정비계획 수립부터 사업 시행까지 집중 지원한다는 방침이다.

이번에 지정된 선도시는 둔산지구 14번 구역(한가람·공작한양) 2454가구와 13번 구역(목련·크로바) 2798가구,

송촌·중리·법동 지구 6번 구역(보람·삼익소월) 2545가구다.

이번 선정은 부산광역시에 이어 지방권에서는 두 번째로 선도지구 지정이다. 선도지구는 대전에서 특별정비계획을 가장 먼저 수립하고 사업을 본격 추진하는 지역으로 선도지구에서 축적되는 계획 수립 경험과 주민 참여 방식 및 사업관리 체계는 향후 대전시 다른 정비예정구역은 물론 전국 노후계획도시 정비사업으로 확산될 것으로 기대된다.

대전 둔산지구 노후계획도시 선도지구 후보지 [자료=국토부]

국토부는 이번 선도지구를 시작으로 특별정비계획 수립부터 사업 시행까지 전 과정을 지원해 대전이 지방 노후계획도시 정비의 주요 모델로 자리매김할 수 있도록 적극 뒷받침할 계획이다. 이를 토대로 향후 선도지구의 특별정비계획 수립, 특별정비구역 지정, 사업시행 인가 등 후속 절차가 원활하게 추진될 것으로 기대된다.

이를 위해 오는 8월부터 '찾아가는 미래도시지원센터'에서 한국토지주택공사(LH), 한국부동산원, 국토연구원 등 국토부가 지정한 노후계획도시 정비지원기구들과 함께 대전 선도지구에 포함된 지역 주민과 지방정부 담당자들을 대상으로 노후계획도시 정비사업 설명 및 일대일 상담·컨설팅을 실시할 계획이다.

국토부는 이번 대전광역시 3개 지구 선도지구 지정에 따라 향후 노후계획도시 정비사업이 1기 신도시 등 수도권을 넘어 전국으로 확산되는 중요한 이정표가 될 것으로 기대하고 있다. 실제 올해 3월 30일부터 4월 3일까지 진행됐던 이번 공모에선 10개 구역에서 총 3만 800가구가 신청하는 등 지역 주민들의 높은 관심과 참여를 확인할 수 있었다.

국토부는 대전에 이어 올해 하반기에 인천 노후계획도시 선도지구도 순차적으로 선정하는 등 노후계획도시 정비사업을 전국으로 지속 확대해 나갈 계획이다.

국토부 윤영중 주택정비정책관은 "이번 대전 선도지구 선정은 수도권 1기 신도시와 부산에 이어 노후계획도시 정비사업이 전국으로 확산하는 중요한 진전"이라면서 "정부는 선도지구가 지방 노후계획도시의 정비를 견인해 미래도시를 재창조하는 대표적인 성공모델로 자리매김할 수 있도록 계획 수립부터 사업 시행까지 전 과정을 밀착 지원하겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com