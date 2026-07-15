제주 개최, 제107회 전국체육대회 참가신청 오는 22일부터 시작

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=제107회 전국체육대회의 참가신청이 오는 22일부터 시작된다. 시·도종목단체 및 시·도체육회의 참가신청이 진행된다.

대한체육회(회장 유승민) 주최, 제주특별자치도체육회(회장 신진성)·제주특별자치도(도지사 위성곤)·제주특별자치도교육청(교육감 고의숙) 주관으로 올해 10월부터 제주특별자치도 일원에서 개최되는 제107회 전국체육대회(2026. 10. 16.~22.)의 참가신청이 오는 22일부터 8월 13일까지 진행된다.

대회 참가신청은 참가신청시스템 관리자ID 권한을 보유한 시·도종목단체가 22일부터 8월 6일까지 1차 신청을 진행하고, 이후 8월 7일부터 8월 13일까지 시·도체육회가 최종 수정 및 확인을 거쳐 참가신청을 확정한다. 사전경기 4종목(배드민턴, 체조, 사이클, 탁구)은 별도의 참가신청 일정으로 운영된다.

참가신청 기간 동안 선수는 제107회 전국체육대회 참가신청 내역 확인 온라인 페이지를 통해 참가 종목, 종별, 세부종목 등 본인의 참가신청 내역을 직접 조회하여 확인할 수 있다. 확인 결과 신청 내용에 수정이 필요한 경우에는 참가신청 기간 내 소속 시·도종목단체 또는 시·도체육회에 반드시 문의하여 수정해야 하며, 참가신청 마감 이후에는 참가신청 내용을 변경, 추가 입력 및 수정할 수 없다.

대한체육회는 참가신청 오류로 인한 선수의 불이익을 예방하기 위해 '제107회 전국체육대회 참가신청 내역 확인' 페이지를 운영하고, 참가신청 기간 내 회원시·도체육회가 선수에게 참가신청 내역을 확인하도록 안내하는 내용을 '전국종합체육대회 경기운영내규'에 반영하였다. 또한 선수뿐만 아니라 학부모와 지도자에게도 SNS 콘텐츠를 활용해 참가신청 내역 확인 절차를 적극 안내하는 등 참가신청 확인 제도를 개선했다.

제107회 전국체육대회는 2014년 제95회 대회 이후 12년 만에 제주특별자치도에서 개최되며, 전국 17개 시·도 대표선수들이 참가한 가운데 10월 16일부터 22일까지 7일간 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

iaspire@newspim.com