동해시, 통합건강증진사업 종합부문 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 15일 건강증진사업 성과대회서 우수기관에 선정됐다고 밝혔다
- 동해시는 10개 분야 통합 건강증진사업으로 시민 건강생활 실천과 만성질환 예방에 주력해왔다
- 동해시는 혈압·혈당 인지율 1위와 모바일헬스케어 100% 참여율 등 성과를 바탕으로 사업을 지속 확대할 계획이라고 했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 15일 보건복지부 주관의 '2026년 지방자치단체 건강증진사업 성과대회'에서 지역사회 통합건강증진사업 종합부문 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.
이번 평가는 전국의 지방자치단체를 대상으로 사업계획, 추진성과, 성과관리, 뛰어난 사례 등을 종합적으로 검토한 결과 동해시는 주민 맞춤형 건강증진사업과 체계적인 사업 운영을 높게 평가 받았다.
시는 신체활동, 영양, 금연, 절주, 구강보건, 심뇌혈관질환 예방관리, 아토피·천식 예방관리, 여성 및 어린이 건강증진, 모바일 헬스케어, 방문건강관리 등 10개 분야를 통합한 건강증진사업을 진행하며 시민의 건강생활 실천과 만성질환 예방에 주력해왔다.
그 결과 2025년 지역사회건강조사 잠정 결과에서 혈압 인지율(81.2%)과 혈당 인지율(55.3%)이 강원특별자치도 1위를 기록했다. 또한 모바일헬스케어사업의 등록자 지속참여율은 100%를 달성했으며 아토피·천식 예방관리사업에서도 우수기관으로 선정되는 등 다양한 성과를 이뤘다.
이 수상은 지역 건강문제 해결을 위한 사업계획 수립에서부터 주민 참여형 프로그램 운영, 성과관리까지 통합건강증진사업 전반을 체계적으로 추진해온 결과라는 점에서 큰 의미가 있다.
홍종란 보건정책과장은 "이번 수상은 시민과 직원들이 함께 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 시민들이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 지역 맞춤형 건강증진사업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com