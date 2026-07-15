전남광주통합무안대책위 "서남권 죽는다"…광주 중심 통합 질타

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공개 질의 "혜택 광주 집중 부합하나" "광주·무안·동부 기능 재설계"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 주청사 무안 확정을 요구하는 민·관 합동 대책위원회가 15일 공개질의서를 통해 청사 기능 배분을 둘러싼 불균형 문제를 강하게 제기했다.

전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민·관 합동 대책위원회는 지난 9일 열린 '전남광주통합특별시 청사 관련 타운홀미팅' 결과에 대해 "3개 청사 운영방향과 답변은 전남지역 모든 시민들에게 좌절을 안겨주었다"고 밝혔다.

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 무안군 남악청사 '특별시민이 제안하고, 특별시가 답합니다" 주제로 열린 타운홀 미팅에서 시민의 질문에 답하고 있다. 2026.07.09 ej7648@newspim.com

이어 "군 공항 이전, 반도체와 AI 등 첨단산업 광주 확정, 광주청사 핵심권한 배치 등 통합 혜택이 광주에 집중되는 것을 당연시하는 모습"이라고 주장했다.

특히 무안청사 기능과 관련해 "부서 수와 부시장 2명 배치 등 외형만 내세워 충분한 권한을 부여한 것처럼 포장했다"며 "남악신도시가 전남의 행정 중심지로서 최소한의 위상을 유지할 수 있도록 통합 행정을 총괄하는 컨트롤타워 성격 부서를 배치해야 한다"고 강조했다.

또 "균형운영, 시민편의라는 명분 아래 서남권 주민 목소리가 오히려 불리해질 수 있다는 발언에 참담함을 금할 수 없다"고 반발했다.

기능 배치 문제를 재협의하라는 입장에 대해서도 "이미 지난달 25일 국회의원과 7개 기초단체장 당선인이 합의안을 전달했는데 무엇을 다시 협의하느냐"고 지적했다.

대책위는 공개질의를 통해 "통합 혜택의 광주 집중이 상생과 균형발전에 부합하는지 분명한 입장을 밝혀야 한다"고 요구했다.

아울러 청사 기능 배분과 관련해 광주청사는 반도체·AI 전략 기능, 무안청사는 기관유지기능, 동부청사는 산업·경제·환경 기능을 각각 맡는 방안을 제안했다.

대책위는 "행정도시 위상이 위축되면 서남권은 성장동력을 잃고 공동화 현상이 발생할 것"이라며 "절박한 심정으로 통합청사 기능 배분 방안을 제안한다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com