'글로벌 톱3 서울' 시동 거는 오세훈 "야간경제 상생특구·달빛야장 만든다"

민선 9기 첫 간부회의…'야간경제 활성화' 논의

'야간경제 총괄특보' 신설…7개 부서 합동 TF 가동

"실·국 경계 허물고 속도감 있게 추진해 달라"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 15일 오세훈 시장 주재로 민선 9기 출범 이후 첫 정례간부회의를 열었다. 이날 회의에서는 서울의 새로운 성장전략인 '야간경제 활성화 방안'을 첫 핵심 정책 의제로 논의했다.

오 시장은 "민선 9기 첫 간부회의의 핵심 의제를 야간경제로 정한 것은 서울의 미래 성장축을 바꾸겠다는 의지"라며 "야간경제는 단순한 골목상권 지원이 아니라 문화와 관광, 상권과 교통을 하나의 생태계로 연결해 시민의 여가문화를 바꾸고 도시의 소비와 활력을 키우는 서울의 새로운 성장전략"이라고 밝혔다.

이어 "실·국의 경계를 허물고 모든 부서가 함께 움직여야 성과를 낼 수 있는 과제인 만큼 속도감 있게 추진해 달라"고 당부했다.

서울시는 야간경제를 민선 9기 첫 핵심 정책으로 선정하고, 이를 서울의 미래 글로벌 경쟁력을 견인할 '신(新) 성장 패러다임'으로 삼아 시정 전반의 역량을 집중할 예정이다.

오세훈 서울시장이 15일 서울시청에서 열린 '야간경제 활성화를 위한 정례간부회의'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=서울시]

시는 시민·관광객의 야간 활동이 실질 상권 소비로 이어지는 선순환 생태계 조성을 위해 '야간경제총괄특보'를 중심으로 기획조정실, 경제실, 문화본부, 교통실, 홍보기획관, 관광체육국, 민생노동국 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 합동 태스크포스(TF)를 본격 가동한다. 이달 중 경제실 내에 야간경제 정책을 상시 관리할 전담팀도 신설된다.

8월에는 소상공인, 상인회, 전문가 등이 참여하는 민·관 합동 거버넌스를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안과 주민 갈등 조정 방안 등을 논의한다. 또 서울 곳곳에 흩어져 있는 야간 인프라와 콘텐츠를 연결하는 '야간경제 통합 브랜드'를 개발, 명칭 공모로 시민 참여를 확대하고 공감대를 넓힌다.

시는 도심 주요 야간 랜드마크를 중심으로 '야간경제 상생특구' 지정 방안을 검토한다. 체류형 소비 활성화를 위해 ▲야간영업 인센티브 ▲공개공지·옥외영업 시간 연장 등 규제 완화 ▲심야 대중교통 등을 패키지로 지원할 계획이다. '서울시 야간경제 활성화 조례' 제정 추진도 병행한다.

DDP는 방문객이 인근 상권으로 자연스럽게 이동하도록 상권 연계를 강화할 예정이다. 내년 개장을 앞둔 서울아레나 일대는 공연 전후 체류형 소비가 이뤄지도록 숙박, 상권 등 배후시설을 함께 조성한다. 한강과 서울물빛나루 등 수변 공간의 야간 이용 제약을 완화해 24시간 체류와 소비가 가능한 경제거점으로 육성할 계획이다.

시는 '야장' 문화를 지역 야간경제의 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 '서울 달빛야장'을 서울 대표 야간경제 브랜드로 키운다. 최근 종로3가와 을지로 등지에서 야외 취식 수요가 늘며 소음·쓰레기 문제로 상인과 주민 간 갈등이 발생함에 따라, 시는 단속 위주에서 벗어나 제도권 안에서 관리하는 상생 모델로 정책 방향을 전환한다.

시는 보행안전이 확보된 구역에서 합법적인 도로점용과 옥외영업을 가능하게 하는 자치구 조례 개정을 지원할 예정이다. 또 영업시간과 위생수칙 등을 포함하는 가이드라인도 마련한다. 이를 토대로 '서울 달빛야장'을 올해 5곳에서 시범 운영하고, 2028년까지 총 25곳으로 확대할 계획이다.

오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 중구 서울시청 다목적홀에서 열린 서울시 소상공인 역량강화 세미나에 참석해 강연을 하고 있다. [뉴스핌DB]

주민과의 상생을 위한 제도적 장치도 마련된다. 상인이 주민과 사전에 소음 차단 조치, 정시 마감 등 자율 규범을 담은 상생협약을 맺도록 하고, 위반 시 영업 제한 방안을 검토한다. '상생협의체'를 통해 민원을 조정하고, 야장 수익 일부를 '상생기금'으로 적립해 환경 개선에 재투자하는 선순환 구조도 추진할 방침이다.

시는 퇴근 후에도 안전하고 즐겁게 머물 수 있는 '밤의 도시'를 만들기 위해 문화, 체육, 관광 인프라의 야간 운영을 확대하고, 이색 체류형 콘텐츠와 심야 교통·안전 대책도 추진한다. 미술관, 박물관, 고궁 등 주요 문화시설의 야간 개방을 확대하고 외국인 관광객을 겨냥한 예술 프로그램 도입도 적극 검토할 계획이다.

아울러 안심하고 야간 활동을 즐길 수 있도록 무질서 행위 단속을 강화하고, 서울보안관과 시민참여 순찰 등을 통해 야간 안전망을 확충한다. 심야버스 확대 운영과 자율주행 버스·택시 도입 확대도 검토할 계획이다.

오 시장은 "야간경제는 어느 한 부서만의 과제가 아니라 문화와 관광, 교통, 경제정책이 함께 움직여야 완성되는 서울의 새로운 성장전략"이라며 "시민의 삶을 바꾸고 서울의 경쟁력을 높이는 대표 정책으로 반드시 안착시키겠다"고 말했다.

그러면서 "외로움 없는 서울, 기후동행카드, 다시 강북전성시대 2.0에 이어 시민이 일상에서 체감하는 대표 정책으로 만들어 달라"고 당부했다.

한편 야간경제 활성화는 오 시장이 민선 9기 비전으로 제시한 '글로벌 TOP3 도시 서울'을 실현하기 위한 전략 중 하나로, 최상위 시정 로드맵인 'G3 서울플랜'의 핵심 과제로도 논의되고 있다. 시는 이번 간부회의 논의와 G3 서울 기획위원회 논의를 바탕으로 8월 초 '서울시 야간경제 활성화 종합계획'을 발표할 예정이다.

kh99@newspim.com