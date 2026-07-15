아이티아이즈, 전력거래소 시스템 유지관리 주관

AI 핵심 요약beta
- 아이티아이즈는 15일 한전거래소 전력시장 운영시스템 유지관리 주관 사업자로 선정됐다고 밝혔다
- 320억원 규모 사업으로 계약액 절반을 매출로 인식하며 전력시장 핵심 시스템 유지관리와 운영을 맡게 됐다
- 아이티아이즈는 MMS 구축·운영 경험을 바탕으로 분산에너지·VPP 등 에너지 플랫폼 사업을 확대할 계획이다
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차기 MMS 구축·전력 IT 운영 경험 기반 VPP 사업 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이티아이즈는 한국전력거래소(KPX)의 전력시장 운영시스템 유지관리 사업 주관 사업자로 선정됐다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 약 320억원 규모로 전력시장 운영에 필요한 핵심 정보시스템을 유지·관리하는 프로젝트다. 아이티아이즈는 주관 사업자로 참여하며 계약 금액의 50%를 매출로 인식할 예정이다.
아이티아이즈는 2019년부터 전력거래소의 전력 정보기술(IT) 유지관리 사업을 수행해 왔다. 이번 사업을 통해 전력시장 핵심 시스템의 유지관리와 운영을 맡게 됐다.
회사는 전력거래소의 차기 전력거래시스템(MMS) 구축 사업에도 참여하고 있다. 전력시장 정보시스템의 구축과 유지관리·운영 경험을 확보해 관련 사업 범위를 확대한다는 계획이다.
전력시장 시스템은 24시간 운영되는 전력 인프라를 지원하는 정보시스템이다. 아이티아이즈는 전력 시스템 구축·운영 경험을 분산에너지와 가상발전소(VPP) 등 에너지 플랫폼 사업에 활용할 예정이다.
회사는 태양광과 에너지저장장치(ESS), 전기차 충전기 등 분산에너지 자원을 통합 관리·운영하는 VPP 사업을 확대할 계획이다. 전력 데이터와 시스템 운영 기술을 활용한 에너지 플랫폼 역량도 단계적으로 강화한다.
이성남 아이티아이즈 대표는 "차기 MMS 구축과 전력 IT 운영 경험을 바탕으로 전력·에너지 분야의 디지털 전환 수요에 대응하겠다"며 "분산에너지와 VPP 등 에너지 분야로 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com