경기정원문화박람회 '작가·상상정원' 10개 작품 선정...8월 착공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'제14회 경기정원문화박람회' 전시될 정원 작품 10개 최종 선정

경기정원문화박람회, 10월 16~19일 나흘간 양평군서 개최

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 10월 양평에서 개최되는 '2026 제14회 경기정원문화박람회'에 전시될 정원 작품 10개를 최종 선정했다고 15일 밝혔다.

양평 두물머리_느티나무. [사진=경기도]

앞서 도는 전문 정원작가를 대상으로 한 '작가정원'과 정원에 관심 있는 일반인이 참여하는 '상상정원' 부문으로 나눠 공모를 진행했다.

심사 결과 전문 작가정원 부문에는 ▲겹쳐지는 결▲두물양경(兩景): 다름을 품는 사색(四色)의 풍경 ▲ 숲속의 빈터(Lichtung)▲The Garden of Change and Permanence(변하는 것과 변하지 않는 것의 정원) ▲ 고요의 악보 등 5개 작품이 선정됐다.

일반 참여형인 상상정원 부문에서는 ▲운무(雲霧)속의 발묵(潑墨)▲사색의 씨앗, 자라나는 사유 ▲ 입상(立想) ▲ 사색, 무게를 덜어내다▲사색의 균사체 등 5개 작품이 이름을 올렸다.

선정된 작품들은 오는 8월부터 양평 박람회장 현장에서 본격적인 조성 공사에 들어간다. 규모와 지원금은 작가정원이 개소당 200㎡(조성비 6000만 원), 상상정원이 개소당 60㎡(조성비 최대 1500만 원)다.

완성된 정원은 박람회가 열리는 10월 16일부터 19일까지 관람객들에게 공개된다. 도는 개막 이튿날인 10월 17일 현장 심사를 통해 최종 순위를 결정하고 총상금 2000만 원 규모의 시상식을 개최할 예정이다.

박람회가 폐막한 이후에도 이들 작품은 철거되지 않고 도민 누구나 상시 이용할 수 있는 '열린 정원'으로 지속 관리된다. 도는 이를 통해 양평 두물머리 일대에 새로운 힐링 및 휴식 공간을 구축하겠다는 구상이다.

이태선 경기도 정원산업과장은 "이번에 선정된 작품들은 두물머리의 아름다운 물길과 버드나무 군락 계절에 따라 변화하는 빛과 색채를 저마다의 개성 있고 깊이 있는 시선으로 해석한 것이 특징"이라며 "정원들이 주변의 수려한 자연경관과 유기적으로 조화를 이루며 방문객들에게 영감과 사색을 주는 공간이 될 수 있도록 조성 단계부터 철저히 관리하겠다"고 말했다.

한편 제14회 경기정원문화박람회는 오는 10월 16~19일 나흘간 양평군 세미원 및 두물머리 일원에서 펼쳐진다. 경기도와 양평군은 초청정원과 작가·상상정원 전시는 물론 다채로운 정원문화 체험 프로그램을 마련해 도민들이 일상 속에서 정원문화를 체감할 수 있도록 축제를 준비하고 있다.

1141world@newspim.com