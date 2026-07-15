한국타이어, 평균 시속 120km '에스토니아 랠리'서 기술력 입증

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 16일 에스토니아 랠리에
- 레이싱 타이어를 독점 공급하며 기술력을 입증했다.
- 전천후 랠리 타이어 '다이나프로 R213'을 공급해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 평균 시속 120km를 넘나드는 초고속 비포장 레이스에서 고성능 랠리 타이어 기술력을 입증한다.
한국타이어가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 '2026 월드 랠리 챔피언십' 9라운드 에스토니아 랠리가 16일부터 19일까지 에스토니아 타르투와 남부 지역에서 열린다.
이번 대회는 총 18개 스페셜 스테이지, 301.8km 규모로 진행된다. 넓은 고속 숲길과 좁은 기술 구간, 연속된 점프와 급격한 압축 구간이 이어져 접지력과 내구성, 조향 안정성이 승부를 좌우한다.
한국타이어는 대회 전 차량에 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 공급한다. 해당 제품은 거친 자갈 노면과 반복되는 고속 주행 환경에서도 충격 흡수력과 접지력을 유지하도록 설계됐다.
노면과 기후에 따라 하드와 소프트 컴파운드를 선택할 수 있어 경기 전략에 맞춘 운용도 가능하다. 특히 시야가 제한되는 블라인드 크레스트와 점프 구간에서 안정적인 차량 제어를 지원한다.
한국타이어는 WRC 전 클래스 독점 공급을 통해 극한 환경에서 확보한 데이터를 양산 타이어 기술 고도화에 활용하고 있다.
chanw@newspim.com