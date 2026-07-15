온코닉테라퓨틱스, 자큐보·심혈관 치료제 병용 처방 근거 확보

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"임상 결과 약물상호작용 관찰되지 않아"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스가 자큐보와 심혈관 치료제를 병용 처방할 수 있는 근거를 마련했다.

온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료제 '자큐보'(성분명 자스타프라잔)와 주요 심혈관계 치료제를 병용 투여한 결과, 임상적으로 의미 있는 약물상호작용이 관찰되지 않았다고 14일 밝혔다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

이번 연구는 자큐보와 클로피도그렐, 아스피린, 아토르바스타틴, 아픽사반을 반복 투여한 뒤 약물상호작용(DDI)을 평가하기 위해 건강한 성인을 대상으로 진행됐다. 임상시험은 차의과대학교 분당차병원 임상약리학과 신원석 교수가 책임연구자를 맡았다.

위식도역류질환 환자는 심혈관질환이나 이상지질혈증 등 만성질환을 함께 앓는 경우가 많아 여러 약제를 동시에 복용하는 사례가 적지 않다. 이에 따라 병용 투여에 대한 임상적 근거가 실제 처방에서 중요한 판단 기준으로 활용된다.

연구 결과 자큐보와 클로피도그렐 병용 시 항혈소판 약력학 반응은 클로피도그렐 단독 투여와 유사하게 나타났으며, 임상적으로 의미 있는 약물상호작용은 확인되지 않았다. 또 아스피린, 아토르바스타틴, 아픽사반과의 병용 시험에서도 약동학 및 약력학 평가 결과 임상적으로 의미 있는 약물상호작용은 관찰되지 않았다. 안전성 평가에서는 중대한 이상사례와 중대한 약물이상반응도 보고되지 않았다.

온코닉테라퓨틱스는 이번 연구를 통해 실제 처방 환경에서 자주 병용되는 심혈관계 치료제 4종 모두에 대한 병용 투여 근거를 확보했다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "이번 연구를 통해 위식도역류질환과 심혈관질환을 함께 앓는 환자에서 자큐보를 심혈관계 치료제와 병용 처방할 수 있는 임상적 근거를 마련했다"며 "앞으로도 자큐보의 임상적 활용성을 높일 수 있는 근거를 지속적으로 축적해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com