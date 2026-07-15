기아 김수곤 선임, 누적 판매 4000대 '그랜드 마스터' 등극

AI 핵심 요약beta
- 기아 김수곤 선임이 15일 4000대 판매를 달성했다.
- 김 선임은 1997년 입사 뒤 29년간 연평균 137대씩 팔았다.
- 기아는 김 선임에 그랜드 마스터 칭호와 포상 차량을 줬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아 울산중앙지점 김수곤 선임 오토컨설턴트가 누적 판매 4000대를 달성해 역대 38번째 '그랜드 마스터'에 올랐다.
기아는 김 선임이 지난 6월 1일 누계 판매 4000대를 달성했다고 15일 밝혔다.
김 선임은 1997년 입사 이후 29년간 연평균 137대의 차량을 판매했다. 기아는 누적 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 그랜드 마스터 칭호를 부여하고 있으며, 김 선임에게 상패와 포상 차량을 전달했다.
김 선임은 "그동안 만나온 모든 고객의 소중한 도움이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 초심을 잃지 않고 고객의 입장에서 최고의 서비스로 보답하겠다"고 말했다.
기아는 영업 현장 오토컨설턴트의 자긍심과 동기 부여를 위해 장기판매 명예 포상 제도를 운영하고 있다. 누적 판매 2000대 달성 시 스타, 3000대는 마스터, 4000대는 그랜드 마스터, 5000대는 그레이트 마스터 칭호를 수여한다.
chanw@newspim.com