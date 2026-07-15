성신여대, 여성 재취업·디지털 인재 양성 협약…AI 기반 교육 프로그램 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성신여대와 서울시북부여성발전센터가 협약 체결

여성의 디지털 역량 강화와 직업교육 공동 추진

AI 교육을 통해 지역 여성 인재 육성 기대

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 성신여자대학교가 서울시북부여성발전센터와 손잡고 여성의 직업역량 강화와 미래형 인재 양성을 위한 협력체계 구축에 나섰다.

성신여대는 최근 서울시북부여성발전센터와 '여성혁신인재 양성과 미래가치 창출을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 급속한 디지털 전환과 인공지능(AI) 확산에 대응해 여성의 재취업과 창업, 직무 전환을 지원하고 지역사회 여성 인재를 체계적으로 육성하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 계기로 ▲여성 직업능력 개발 프로그램 공동 운영 ▲AI·디지털 기반 교육 확대 ▲창업 및 취업 지원사업 협력 ▲지역사회 평생교육 활성화 ▲산학협력 네트워크 구축 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 계획이다.

성신여대와 센터관계자들이 6월 26일 서울시북부여성발전센터 강당에서 서울시북부여성발전센터와 '여성혁신인재 양성과 미래가치 창출을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. [성신여대 제공]

특히 성신여대가 보유한 교육·연구 역량과 서울시북부여성발전센터의 여성 직업훈련 및 취업지원 경험을 결합해 현장 수요에 맞는 실무 중심 교육과정을 확대하고, 디지털 기술을 활용한 여성 인재 양성 모델을 구축한다는 방침이다.

최근 생성형 AI와 디지털 기술이 산업 전반의 핵심 경쟁력으로 자리 잡으면서 여성의 디지털 역량 강화와 평생 직업교육의 중요성도 커지고 있다. 양 기관은 이러한 변화에 대응해 지역 여성들이 새로운 일자리를 찾고 지속적으로 경력을 개발할 수 있도록 교육과 지원 프로그램을 공동 발굴할 예정이다.

성신여대는 최근 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단의 '소상공인 디지털 특성화대학' 운영기관으로도 참여하는 등 AI와 디지털 기반 실무교육을 확대하고 있으며, 이번 협약을 통해 여성 대상 디지털 교육과 평생학습 프로그램도 한층 강화할 것으로 기대하고 있다.

성신여대 관계자는 "이번 협약은 대학과 지역 전문기관이 함께 여성의 성장과 사회 참여를 지원하는 협력 모델"이라며 "AI와 디지털 기술을 기반으로 여성들이 새로운 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 교육과 산학협력 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

서울시북부여성발전센터 관계자도 "지역 여성들의 취업과 창업, 경력개발을 지원하는 다양한 프로그램을 성신여대와 함께 추진해 여성들이 변화하는 산업환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

windy@newspim.com