KB금융, 실전형 AI 인재양성 프로그램 출범

2주 심화교육 후 10주 실전 프로젝트…그룹 전 계열사로 확대 추진

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 지난 14일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 '2026년 상반기 그룹 AI·데이터 혁신 세미나'를 열고 실전형 AI 인재양성 프로그램 'KB AI Lab'을 출범했다고 15일 밝혔다.

이번 세미나에서는 AI 에이전트와 데이터를 실제 업무에 적용한 사례들을 공유했다. 유튜브 라이브로 전 계열사에 생중계되었으며, 임직원을 위한 체험 부스도 운영됐다.

지난 14일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 진행된 '2026년 상반기 그룹 AI·데이터 혁신 세미나'에서 KB금융그룹 양종희 회장이 임직원들에게 인사말을 하고 있다. [사진= KB금융그룹]

주요 사례로 소개된 'KB DAVIS'는 일상 언어로 질문하면 AI가 필요한 데이터를 찾아 분석하고 시각화한 보고자료까지 제공하는 개인화된 AI 데이터 분석 에이전트다. 'AI Dev 센터'는 AI 에이전트가 설계와 코드 작성, 테스트 등 개발 전 과정에 참여하는 통합 개발 환경으로, 개발자는 결과 검증과 품질 관리에 집중하는 구조다.

KB국민은행과 KB국민카드의 금융데이터를 기반으로 개발한 'KB국민상권활성화지수'도 발표됐다. 이 지수는 금융데이터와 매출 현황, 개·폐업 정보 등을 AI로 분석해 전국 주요 상권의 경쟁력을 진단하는 서비스로, 소상공인 지원과 지역경제 활성화 정책 수립에 활용된다. 구글 코리아, 뤼튼테크놀로지스, 업스테이지, 티냅스 등 국내외 AI 전문기업의 최신 생성형 AI 기술과 산업별 활용 사례도 함께 공유됐다.

'KB AI Lab'은 그룹 AI 교육체계인 'KB AI Academy' 최고 과정을 수료한 직원을 대상으로 운영되는 프로젝트형 프로그램이다. 2주간의 심화 교육 이후 약 10주간 실전 프로젝트를 진행하는 구조로, 교육생들은 현업 과제를 직접 발굴해 실제 업무에 적용 가능한 수준의 AI 서비스를 구현한다. 프로젝트 후 수료자는 각 소속으로 복귀해 결과물을 지속적으로 발전시키며 그룹 전체로 AI 활용 문화를 확산하는 역할을 한다.

양종희 KB금융그룹 회장은 "AI 시대에는 모든 경험이 데이터가 되고, 그 데이터를 잘 활용하는 사람이 곧 경쟁력"이라며 "임직원 모두가 끊임없이 학습하고 성장하며 AI와 함께 새로운 가치를 만들어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

KB금융은 이번 운영 결과를 바탕으로 'KB AI Lab'을 그룹 전 계열사로 단계적으로 확대할 계획이다.

romeok@newspim.com