르노코리아, 한불수교 140주년 행사서 '필랑트' 전시

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 14일 바스티유 데이 행사서 필랑트를 전시했다.
- 한불수교 140주년 맞아 영어 도슨트·모바일 퀴즈로 브랜드 경험을 강화했다.
- 공식 오찬에서도 상담존·행운권 추첨 운영하며 시승권 등 경품을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 한불수교 140주년을 맞아 열린 프랑스 혁명기념일 행사에서 글로벌 플래그십 크로스오버 '필랑트'를 선보이며 브랜드 경험 확대에 나섰다.
르노코리아는 지난 14일 서울 세빛섬에서 열린 주한프랑스상공회의소 주최 '바스티유 데이 2026'에 참가했다고 15일 밝혔다.
르노코리아는 다년간 행사 메이저 스폰서로 참여해왔다. 올해는 한불수교 140주년을 맞아 필랑트를 전시하고 영어 전문 도슨트를 배치해 차량 디자인과 첨단 기술, 브랜드 철학을 소개했다.
현장에서는 QR코드를 활용한 모바일 퀴즈 이벤트를 진행하고 참가자에게 리유저블 백을 증정했다. 행운권 추첨 경품으로 필랑트 한 달 시승권도 제공했다.
이날 행사에는 니콜라 파리 르노코리아 사장과 필립 베르투 주한 프랑스대사, 다비드-피에르 잘리콩 주한프랑스상공회의소 회장 등이 참석했다.
르노코리아는 같은 날 주한프랑스대사관이 그랜드하얏트 호텔에서 개최한 공식 오찬에서도 브랜드 상담존과 행운권 추첨 행사를 운영했다.
chanw@newspim.com