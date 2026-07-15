수시 지원자 10명 중 6명 '정시 준비 안 해'…"수시 이후 대비 전략 필요"

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수시 지원자 57.3% "정시 준비 안 한다"…내신·수능 병행 부담

정시 지원자 72.2%, 수시 탈락 후 지원…재학생 86%로 더 높아

"수능은 최소 안전장치"…수시 이후까지 대비한 전략 필요

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 수시 접수를 앞두고 수시 지원자 다수가 정시를 고려하지 않는 것으로 나타났지만 실제 정시 지원자의 상당수는 수시 탈락 이후 유입된 것으로 조사돼 입시 전략 수립에 주의가 필요하다는 지적이 나온다.

15일 진학사에 따르면 2026학년도 수험생을 대상으로 수시·정시 원서접수 이후 각각 실시한 설문조사 결과 수시 지원자 중 57.3%가 정시를 준비하지 않는다고 응답했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

'전혀 준비하지 않는다'는 응답이 40.9%(613명), '거의 준비하지 않는다'는 16.5%(247명)로 절반 이상이 사실상 수시에 집중하고 있는 것으로 나타났다.

이는 내신 관리와 수능 준비를 병행해야 하는 부담이 주요 원인으로 풀이된다. 그러나 수능최저학력기준을 충족하지 못하거나 수시에서 불합격할 경우 대안이 부족해질 수 있다는 점에서 위험 요인으로 지적된다.

반면 실제 입시 결과 흐름은 이와 다른 양상을 보였다. 정시 지원자 1649명을 대상으로 한 조사에서는 72.2%(1,191명)가 수시에서 불합격한 뒤 정시에 지원한 것으로 나타났다.

특히 고3 재학생의 경우 86.0%가 수시 탈락 이후 정시에 지원했다고 응답해 재학생 상당수가 준비되지 않은 상태로 정시에 유입되는 것으로 분석됐다.

졸업생 및 검정고시 출신의 수시 경험 비율은 60.2%로 재학생보다 낮았으나 여전히 절반 이상이 수시 이후 정시로 이어지는 입시 경로를 택한 것으로 나타났다.

이 같은 결과는 수시 중심 전략이 실제 입시 과정에서 유지되기 어렵다는 점을 보여준다. 수능 준비가 부족한 상태로 정시에 진입할 경우 준비된 졸업생, N수생 등과의 경쟁 부담이 커질 수 있다는 분석이다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "수시 상담 과정에서 합격 가능성을 높게 판단해 수능 준비를 소홀히 하는 사례가 적지 않다"며 "하지만 실제로는 많은 수험생이 수시 이후 정시까지 입시를 이어가게 된다"고 설명했다.

이어 "특히 재학생의 경우 수시 탈락 이후 대안이 부족해 입시 실패로 이어질 가능성이 크다"며 "수능 성적은 대입 실패를 막는 최소한의 안전장치인 만큼 마지막까지 수능 학습을 병행하는 전략이 필요하다"고 강조했다.

한편 이번 조사는 수시 지원자 1500명(2025년 10월 1일)과 정시 지원자 1649명(2025년 12월 31일~2026년 1월 7일)을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.

hyeng0@newspim.com