경기도, 여름 휴가철 앞두고 불법 펜션·농어촌민박 일제점검

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미신고 불법 펜션은 이용객들 안전 위협

사고 발생 시 적절한 보상 받기도 어려워

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 이용객 안전 확보와 건전한 숙박 환경 조성을 위해 지난 5월부터 추진 중인 농어촌민박업 일제 점검을 오는 24일까지 이어간다고 15일 밝혔다.

이는 지난해 말 기준 경기도 내에서 영업 중인 펜션(농어촌민박)은 총 3916개소로 이는 전국 광역자치단체 중 다섯 번째로 많은 규모다.

경기도 누리집 화면. [사진=경기도]

도는 이번 점검을 통해 정식 농어촌민박업 신고 여부를 비롯해 ▲무단 불법 증축 및 용도 변경 여부▲사업자의 실제 거주 여부▲소방·안전시설 관리 상태▲객실 및 취사시설 등 법적 시설 기준 준수 여부 등을 집중적으로 살핀다. 특히 신고 내용과 다르게 편법으로 운영되거나 불법 영업 혐의가 의심되는 시설에 대해서는 강도 높은 현장 점검을 벌일 계획이다.

점검 결과 위반 사항이 적발된 사업장에 대해서는 관련 법령에 따라 즉각적인 시정명령, 영업정지 등 엄격한 행정처분과 조치를 내릴 방침이다.

도는 안전한 휴가를 보내기 위해서는 예약 전 해당 숙박시설의 정식 신고 여부를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 미신고 불법 시설은 소방 등 안전관리 사각지대에 놓여 있어 화재 등 재난 발생 시 대형 인명 피해로 이어질 우려가 크기 때문이다.

정식 농어촌민박업 등록 여부는 경기도 누리집 내 '사전정보공표' 메뉴나 각 시·군 누리집을 통해 손쉽게 조회할 수 있다.

이문무 경기도 농업정책과장은 "미신고 불법 펜션은 이용객들의 안전을 위협할 뿐만 아니라 사고 발생 시 적절한 보상을 받기도 어렵다"며 "즐겁고 안전한 여름휴가를 위해 예약 전 정식 신고 여부를 반드시 확인해 주시고 불법 영업 의심 시설을 발견하면 관할 시·군에 적극적으로 신고해 달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com