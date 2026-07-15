현대캐피탈, 현대차·기아 인기 차종 무이자·저금리 프로모션

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대캐피탈이 현대자동차그룹 차량을 구매하는 고객을 대상으로 저금리 할부와 월 납입금 할인 등 다양한 금융 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

우선 현대차와 기아의 인기 신차를 대상으로 할부 혜택을 제공한다. 현대차 그랜저를 '모빌리티 할부'로 구매하면 최소 선수율 20% 조건으로 36개월부터 최장 60개월까지 무이자 할부가 가능하다. 쏘나타와 싼타페를 고정금리형 모빌리티 할부로 구매하는 고객에게는 36개월 기준 연 3.0%의 금리를 적용한다.

기아 주요 차종 구매 고객을 위한 혜택도 있다. 기아 K5와 신형 픽업트럭 타스만을 'M할부'로 구매하면 최소 선수율 20% 조건으로 무이자 혜택을 준다. ▲K5 ▲니로 ▲타스만을 '기아 유예형 할부'로 구매할 경우 연 3.6%의 금리가 적용되며, 차량 대금 일부를 만기 시점으로 유예해 월 납입금을 낮출 수 있다.

현대캐피탈 사옥, [사진=현대캐피탈]

전기차와 수소차 등 친환경 차량 대상 저금리 혜택도 강화했다. ▲현대차 아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲코나 EV를 '현대EV부담DOWN' 할부로 구매하면 36개월 기준 연 2.8%의 금리를 제공한다. ▲기아 EV3 ▲EV4 ▲EV5 ▲EV6 ▲EV9을 '기아 유예형 저금리' 상품으로 구매하면 36개월 기준 연 2.7%의 금리를 적용받는다. 친환경 수소 SUV인 넥쏘 구매 고객에게는 36개월 기준 연 1.8%의 초저금리를 적용한다.

이 중 '현대EV부담DOWN'과 '기아 유예형 저금리' 상품은 차량 가격의 최대 60%를 할부 만기 시점으로 유예해 준다. 유예된 금액은 만기 시 타던 차량을 반납해 상쇄할 수 있어 중고차 가격 보장 효과를 낸다.

임대 고객을 위한 리스·렌트 할인 혜택도 운영한다. ▲현대차 아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲코나 EV 임대 고객은 차량가 7% 할인과 월 리스·렌트료 7% 할인을 동시에 받는다. 기아 EV6 임대 고객은 차량가와 월 요금을 각각 5%씩 감면받는다. 기아 EV9·PV5 임대 고객에게는 차량가와 월 요금 각각 10%의 할인율을 제공하며, 타스만 임대 고객에게는 최대 12%의 할인을 적용한다.

제네시스 리스·렌트 이용 고객을 위한 '지-익스체인지' 프로그램도 제공한다. 제네시스 차량을 48개월 또는 60개월 계약해 이용하는 고객이 계약 만기 2년 전에 중도 상환할 경우 수수료를 전액 면제한다.

기존 제네시스 고객이 제네시스를 재구매하거나, 수입차 또는 현대차 승용 전기차(캐스퍼EV 제외), 넥쏘 보유 고객이 제네시스를 신규 구매하면 차량 가격과 월 납입금을 각각 2%씩 추가 할인해 준다.

또한 제네시스 리스·렌트를 12개월 또는 24개월 이용하는 고객에게는 차량가와 월 납입금을 2% 할인하는 '퍼스트 픽' 혜택을 적용한다. 해당 고객이 만기 후 제네시스 임대 상품을 재이용할 경우, 동일한 할인과 함께 신차를 우선적으로 인도받을 수 있는 '세컨드 픽' 서비스를 추가 지원한다.

현대캐피탈 관계자는 "고물가·고금리 기조가 이어지는 가운데 현대차그룹 신차 구매 고객의 금융 부담을 완화하고자 이번 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 고객들이 보다 경제적으로 차량을 이용할 수 있도록 실질적인 금융 혜택을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com