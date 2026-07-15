신지, KT 위즈 시구 논란 사과…"축하공연도 진행 않기로"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코요태 신지가 KT 위즈 홈경기 시구 논란과 관련해 소속사를 통해 공식 입장을 밝혔다.

소속사 제이지스타는 15일 공식 입장문을 통해 "최근 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되고 있는 8월 2일 코요태의 KT 위즈 홈경기 행사 및 신지의 시구와 관련해 입장을 전한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코요태 신지. [사진=신지 SNS] 2026.07.15 moonddo00@newspim.com

소속사에 따르면 당초 KT 위즈 구단은 경기 후 진행되는 코요태의 특별 축하공연을 먼저 제안했고, 이에 코요태는 야구장을 찾은 모든 관중에게 즐거움을 선사하는 자리라는 취지에서 공연을 수락했다.

이후 행사 조율 과정에서 신지 개인에게 시구 제안이 추가로 전달됐다. 그러나 평소 한화 이글스의 열성 팬으로 알려진 신지는 상대 팀인 KT 위즈 홈경기에서 시구를 하는 것이 홈팀과 원정팀 팬 모두에게 예의가 아니며 불편함을 줄 수 있다고 판단해 시구 제안만 정중히 고사했다고 설명했다.

다만 이 같은 내용이 유튜브 콘텐츠를 통해 공개되는 과정에서 맥락이 충분히 전달되지 않으면서 논란이 커졌다. 이에 제이지스타는 "의도치 않게 KT 위즈 팬들에게 오해와 불편을 드리게 됐다"며 "팬들의 우려와 목소리를 겸허히 받아들여 KT 위즈 구단과 협의 끝에 축하공연 역시 진행하지 않기로 원만하게 합의했다"고 밝혔다.

이어 "향후 대중 및 팬들과 소통하는 모든 과정에서 오해가 없도록 더욱 세심한 주의를 기울이겠다"며 "코요태와 신지를 아껴주시는 모든 분께 감사드린다"고 덧붙였다.

논란은 최근 신지가 자신의 유튜브 채널에서 KT 위즈 홈경기 축하공연 섭외와 함께 시구 제안도 받았다고 밝히면서 불거졌다.

당시 신지는 "제가 한화 이글스 팬이라 시구까지는 어려울 것 같다고 말했다"고 전했다. 특히 경기 당일 상대 팀이 한화 이글스라는 사실을 뒤늦게 알게 된 뒤 "한화 유니폼을 입고 있을 순 없네"라고 말했고, 영상에는 "한화 시구 기다릴게요"라는 자막도 함께 삽입됐다.

이를 두고 일부 KT 위즈 팬들은 "홈팀 초청을 받아 시구는 거절하면서 상대 팀을 언급한 것은 부적절하다"며 태도를 지적했다. 반면 다른 한편에서는 "오히려 상대 팀 팬이라는 점을 솔직하게 밝히고 시구를 고사한 것이 홈팀에 대한 배려"라는 반응도 나오며 갑론을박이 이어졌다.

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