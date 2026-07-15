[특징주] 큐리오시스, 독일 머크와 글로벌 공급계약 체결…프리마켓서 25% ↑

AI 핵심 요약beta
- 큐리오시스가 15일 독일 머크와 세포 이미징 자동화 제품 글로벌 공급계약을 체결했다.
- 큐리오시스 주가는 프리마켓에서 25.20% 급등해 1만6000원에 거래되고 있다.
- 머크는 셀로거 기반 신제품을 자사 브랜드로 5년간 전 세계에 공급하며, 큐리오시스는 글로벌 파트너사를 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 15일 큐리오시스가 독일 머크와 세포 이미징 자동화 제품의 글로벌 공급계약을 체결했다는 소식에 프리마켓에서 강세를 보이고 있다.
넥스트레이드(NXT)에 따르면 이날 오전 8시 46분 기준 큐리오시스는 전 거래일 대비 25.20% 오른 1만6000원에 거래되고 있다.
전날 큐리오시스는 글로벌 생명과학 기업 독일 머크(Merck KGaA)와 세포 이미징 자동화 제품의 전 세계 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약은 한국시간 기준 지난 12일 체결됐으며, 공급 품목은 회사의 라이브셀 이미징 시스템 '셀로거 미니 플러스(Celloger Mini Plus)'를 기반으로 한 신제품이다.
이번 계약에 따라 머크는 해당 제품을 자사 브랜드로 전 세계 시장에 공급한다. 제품은 머크의 미국 생명과학 계열사인 EMD Millipore를 통해 판매될 예정이다. 계약 기간은 2026년 7월 7일부터 5년이며, 이후 1년 단위로 자동 갱신된다.
회사 측은 이번 계약으로 글로벌 대형 파트너사를 추가 확보하게 됐다고 설명했다. 큐리오시스는 앞서 글로벌 생명과학 기업 레비티(Revvity)와 협력 관계를 구축한 데 이어 머크까지 고객사로 확보하면서 기술력과 양산 능력, 글로벌 품질관리(QC) 경쟁력을 인정받았다고 밝혔다.
nylee54@newspim.com