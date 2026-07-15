韩国敲定2027年最低时薪为1.0700万韩元 同比上涨3.7%

纽斯频通讯社世宗7月15日电 韩国最低工资委员会14日召开第14次全体会议，表决通过2027年度最低工资标准，决定将最低时薪定为1.0700万韩元（约合人民币48.6元），较2026年的1.0320万韩元上调380韩元，涨幅为3.7%。

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当天，韩国最低工资委员会在政府世宗办公楼举行会议。由于劳资双方在提交第10次修正方案后仍未缩小分歧，公益委员提出每小时1.0600万韩元至1.0860万韩元的审议促进区间，较2026年最低工资提高2.7%至5.25%。

公益委员表示，建议区间上限是在韩国银行（央行）预测的经济增长率2.6%和智库——韩国开发研究院（KDI）预测的2.5%的平均值2.55%的基础上，加上消费者物价上涨率预测值2.7%计算得出；建议区间下限则直接采用消费者物价上涨率预测值。

随后，劳资双方继续协商，并先后提交第11次和第12次修正方案。其中，第12次修正方案中，劳动者委员提出将最低时薪提高至1.0770万韩元，涨幅4.4%；资方委员提出提高至1.0640万韩元，涨幅3.1%。

此后，公益委员提出每小时1.0720万韩元的建议方案，涨幅为3.9%，但劳资双方仍未能达成一致。最终，劳动者委员提出每小时1.0730万韩元、涨幅4%的最终方案，资方委员提出每小时1.0700万韩元、涨幅3.7%的最终方案。

最低工资委员会随后就双方最终方案进行投票。在27名委员中，15人支持资方方案，11人支持劳动者方案，另有1票无效。最终，资方提出的每小时1.0700万韩元方案获得通过，被确定为2027年度韩国最低工资标准。

另外，雇佣劳动部将于8月5日前最终确定并公布2027年度最低工资标准，自2027年1月1日起正式生效。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社