전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.15 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

재경부, 하반기 물가 3% 관리 총력…70년 만에 '국가자산기본법' 추진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 재정경제부는 15일 하반기 물가 3% 관리와 청년일자리 20만개 창출 계획을 보고했다.
  • 하반기 농축수산물 할인·요금 동결로 민생 안정에 나서고, 국유재산 포함 국가자산기본법 제정과 원화 국제화를 추진한다.
  • 공공기관 AI 혁신·구조조정과 함께 13개 경제·민생 법안 연내 처리를 목표로 경제대도약 제도화를 서두른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국유재산법 70년 만에 '국가자산기본법' 전면 개편
원화 국제화 로드맵 마련…공공기관 AI 혁신 확대
중동 악화 시 추가 대책 검토…경제·민생 입법 속도

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 올해 하반기 소비자물가를 3% 이내에서 관리하기 위해 먹거리와 에너지 가격 안정 대책을 총동원한다. 청년 일자리 20만개를 창출해 민간 고용을 활성화하고, 청년들의 경력 형성을 지원하는 등 민생경제 활력 제고에도 나선다.

또 국가자산기본법 제정으로 70여년간 유지된 국유재산 관리 체계를 전면 개편하고, 원화 국제화와 공공기관 인공지능(AI) 혁신에도 속도를 낸다. 민생 안정과 함께 국가자산 운용체계 개편, 외환시장 선진화 등 경제 시스템 전반의 구조개혁을 병행하겠다는 구상이다.

재정경제부는 15일 대통령 주재 업무보고에서 '대체 불가 대한민국으로 가는 경제대도약 원년 완성'을 목표로 ▲'2026년 하반기 경제성장전략' 적극 뒷받침 ▲국민이 체감하는 경제대도약 및 민생경제 활력 제고 등 두 가지 핵심 추진과제를 발표했다고 밝혔다. 재경부는 잠재성장률 3%, 수출 세계 4강, 1인당 국민소득 5만달러 달성을 뜻하는 '3·4·5 비전' 실행 과제를 하반기부터 본격 추진할 계획이다.

정부세종청사 기획재정부 전경[사진=뉴스핌DB]

◆ 하반기 물가 3% 관리…"중동 악화되면 추가 대책"

재경부는 민생경제 안정을 최우선 과제로 삼고 하반기 물가를 3% 이내에서 관리하겠다는 목표를 제시했다.

이를 위해 7~8월 역대 최대 규모의 농축수산물 할인행사를 실시하고, 신선란 2억개를 긴급 수입한다. 노르웨이산 고등어 2000톤(t)을 직수입해 저가 방출하는 등 공급을 확대하고, 국제유가와 수급 상황을 고려해 최고가격제 해제 여부와 유류세 인하 연장도 검토한다. 하반기에 전기·가스요금은 동결하고 에너지바우처도 추가 지급할 계획이다.

허장 재경부 2차관은 14일 관련 브리핑에서 "현재까지는 추가 대책이 필요한 상황은 아니지만, 중동 상황이 악화될 경우 다른 차원의 대책이 필요할 수 있다"며 "어떤 여건이 오더라도 적극적으로 대응해 물가를 안정적으로 관리하겠다"고 강조했다.

허장 재정경제부 차관이 7월 14일 정부세종청사에서 열린 2026년 하반기 재정경제부 업무보고 브리핑에 참석, 주요 내용을 발표하고 있다. [사진=재경부] 2026.07.14 rang@newspim.com

청년 일자리 정책의 구체적인 방향도 제시했다. 정부는 오는 2030년까지 민간·공공을 합쳐 20만개의 일자리를 창출하고, 청년 창업가 10만명 이상을 육성할 계획이다. 이와 함께 AI 전문인력 20만명 양성, 청년형 ISA 도입, 청년 공공임대 확대 등 일자리·자산·주거를 아우르는 패키지 지원도 함께 추진한다.

허 차관은 "정부 재정이 민간의 일자리 창출을 위한 마중물 역할을 하는 것"이라며 "청년들이 경력과 역량을 쌓을 수 있는 다양한 형태의 일자리를 만들어 나가겠다"고 설명했다. 이주섭 민생경제국장도 "사회적 가치와 일 경험을 함께 제공하는 방향이 될 것"이라고 덧붙였다.

◆ '국가자산기본법' 제정 추진…원화 국제화 로드맵 마련

재경부는 성장동력 확충을 위해 3대 메가프로젝트 지원과 전략산업 육성, 국부펀드 운용체계 구축에도 속도를 낼 계획이다.

국유지 수의계약 허용과 사용료 감면 등을 통해 기업 투자를 유도하고, 지방 이전 기업과 근로자에 대한 세제 우대도 확대한다. AI·양자·방산 등 전략산업 선도 프로젝트를 발굴하고, '초혁신경제펀드' 조성과 '전략수출금융기금' 신설도 추진한다.

국가자산 운용체계 개편에도 방점을 찍었다. 재경부는 현행 국유재산법이 지난 1950년 제정 당시 부동산 중심의 자산 체계를 전제로 만들어진 만큼, 지식재산(IP)과 가상자산 등 새로운 자산 유형까지 포괄하는 '국가자산기본법' 제정을 추진하기로 했다. AI 기반 국가자산 데이터베이스(DB)를 구축하고, 보존과 매각 중심이던 국가자산 운용 방식을 국부 창출형으로 전환하겠다는 구상이다.

허장 재정경제부 차관이 7월 14일 정부세종청사에서 열린 2026년 하반기 재정경제부 업무보고 브리핑에 참석, 주요 내용을 발표하고 있다. 왼쪽부터 장정진 공공정책국장, 허승철 국고정책관, 이형렬 국제금융국장, 김후진 기획조정실장, 허장 제2차관, 주환욱 정책조정관, 김병철 조세총괄정책관, 이주섭 민생경제국장. [사진=재경부] 2026.07.14 rang@newspim.com

허승철 국고정책관은 "국유재산 규모가 1400조원을 넘어선 만큼, 단순히 보존하고 매각하는 개념에서 벗어나 국가자산을 활용해 새로운 가치를 창출하는 체계로 전환하려는 것"이라고 설명했다.

원화 국제화도 하반기 핵심 과제로 손꼽았다. 재경부는 24시간 외환시장 개방에 이어 역외 원화결제시스템 도입 등을 담은 '원화 국제화 로드맵'을 마련하고, 원화 활용도를 높이는 제도 개선과 리스크 관리 체계를 함께 구축할 계획이다.

허 국고정책관은 "24시간 시장 개방 자체가 거래량을 곧바로 늘리는 것은 아니다"며 "원화 국제화 로드맵을 통해 시장 기반을 단계적으로 확충하고, 변동성 관리 체계도 함께 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

◆ 공공기관 AI 혁신 확대…13개 경제·민생 입법 속도

재경부는 하반기 정책 성과를 제도적으로 뒷받침하기 위해 공공기관 혁신과 주요 경제·민생 입법에도 속도를 낼 방침이다.

공공기관은 기능 통폐합과 AI 활용 확대를 중심으로 전방위 개혁에 나선다. 핵심 공공기관의 전략적 구조조정과 유사·중복 기관 통합, 자회사·해외지사 정비를 추진할 예정이다. 공공기관 AI 혁신 워크숍과 청년 AI 서포터즈, AI 활용 경진대회 등을 열어 AI 활용 문화도 확산한다.

혁신조달 분야에서는 정부가 혁신기술의 첫 구매자 역할을 수행할 수 있도록 한국형 OTA 계약제도를 도입하고, 로봇 등 신산업 분야 혁신제품의 실증·조달도 확대한다. 지방자치단체에도 혁신제품 지정 권한을 부여해 지역 수요 기반의 혁신조달을 활성화할 계획이다.

입법 추진 중점 법안 [자료=재정경제부] 2026.07.14 rang@newspim.com

경제·민생 입법도 하반기 핵심 과제로 추진한다. 재경부는 '전략수출금융지원법'과 '서비스산업발전기본법', '국가자산기본법' 등 13개 경제·민생 법안의 연내 처리를 목표로 국회와 협의를 이어갈 방침이다. 이를 통해 전략수출 지원과 서비스산업 육성, 국가자산 운용체계 개편 등 업무보고 과제를 제도적으로 뒷받침한다는 구상이다.

김후진 기획조정실장은 "대통령께서 무엇보다 속도감 있는 추진과 확실한 제도 개선을 강조했다"며 "경제·민생 법안들이 연내 처리될 수 있도록 국회와 긴밀히 협의해 정책 성과를 제도화하겠다"고 말했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
사진
트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동