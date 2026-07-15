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2026.07.15 (수)
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[영화 리터러시 정책시리즈①] 학생 대상 영화 교육, 더 이상 선택이 아닌 필수

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AI 핵심 요약

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  • 임오경 의원은 15일 학생 대상 영화 리터러시 교육 확대 필요성을 밝혔다.
  • 영화 리터러시는 영화 분석·제작을 통해 비판적 사고·창의성·디지털 시민성을 키우는 미래형 문화교육이라 했다.
  • 교육계와 전문가들은 스마트폰·숏폼 남용 속에서 영화 리터러시가 미디어 리터러시와 정서적 성장에 중요한 역할을 한다고 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임오경 의원 "AI 시대, 영화를 읽는 힘이 곧 세상을 읽는 힘"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 디지털 기술과 인공지능(AI)의 급속한 발전으로 학생들의 학습 환경은 빠르게 변화하고 있다. 이제 교육은 단순히 정보를 많이 아는 것을 넘어, 넘쳐나는 정보를 비판적으로 이해하고 창의적으로 활용하는 역량을 기르는 방향으로 전환되고 있다.

국회 문화체육관광위원회 임오경 국회의원(더불어민주당)은 학생 대상 영화 리터러시 교육의 필요성을 강조하며, 학교 교육과정 속 문화예술 기반 리터러시 교육 확대가 필요하다고 밝혔다.

최근 초·중·고 학생들의 스마트폰 과다 사용이 사회적 문제로 대두되고 있다. 특히 틱톡(TikTok), 유튜브 쇼츠(Shorts), 릴스(Reels) 등 숏폼 콘텐츠가 미디어 소비의 주류로 자리 잡으면서 학생들의 집중력 저하와 깊이 있는 콘텐츠에 대한 이해력 부족에 대한 우려가 커지고 있다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

반면 영화는 일정 시간 동안 하나의 서사와 메시지에 집중하며 감상하는 대표적인 영상 콘텐츠로, 학생들의 미디어 이해력과 비판적 사고력, 집중력 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 영화관에서의 관람은 가정이나 모바일 환경과 달리 외부 방해 요소가 적어 몰입도 높은 미디어 경험을 제공한다는 점에서 교육적 가치가 크다.

영화 리터러시는 단순히 영화를 감상하는 교육이 아니다. 영화의 이야기와 영상언어를 분석하고, 사회와 문화, 역사와 가치관을 이해하며, 나아가 직접 콘텐츠를 기획하고 제작하는 과정까지 포함하는 미래형 문화교육이다. 디지털 리터러시와 미디어 리터러시를 연결하는 교육으로서 학생들의 비판적 사고와 창의성을 함께 키우는 핵심 교육으로 평가받고 있다.

교육계는 영화 리터러시 교육이 영화 감상에 머무는 것이 아니라 인간과 사회를 이해하는 문해력과 윤리적 사고, 자기표현 능력을 기르는 교육으로 발전하고 있다고 평가한다. 학생들은 영화 속 인물과 사건을 분석하고 토론하는 과정을 통해 공감 능력과 성찰, 비판적 사고력을 키울 수 있으며, 감상문 작성과 영상 제작 활동은 상상력과 추론 능력, 창의적인 문제 해결 능력을 높이는 데 도움 되는 것으로 분석된다.

최근 1000만 관객 돌파한 장항준 감독의 '왕과 사는 남자' 포스터. [사진= 뉴스핌 DB]

또한 디지털 플랫폼에 익숙한 청소년들에게 영화 리터러시는 새로운 미디어 환경을 이해하고 능동적으로 활용하는 교육으로 주목받고 있다. 학생들이 자극적인 콘텐츠를 수동적으로 소비하는 데 그치지 않고, 정보의 출처와 의도를 스스로 판단하며 허위정보와 딥페이크를 구별하는 역량을 키우는 데도 중요한 역할을 할 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 견해다.

실제 교육 현장에서도 변화는 시작되고 있다. 경기도교육청은 학교별 맞춤형 미디어 플랫폼을 구축해 학생들이 기사 작성, 영상 제작, 가짜뉴스 판별 등 다양한 활동에 직접 참여하도록 지원하고 있다. 이를 통해 학생들이 정보를 비판적으로 이해하고 자신의 생각을 표현하는 능력을 키우는 등 미디어 리터러시 교육의 긍정적인 성과를 거두고 있다.

아울러 최근 연구에서는 디지털 리터러시 교육이 학생들의 자기주도성과 학습 참여를 높이는 긍정적인 효과를 보이는 동시에, 정보 과잉과 정서적 피로를 줄이기 위해서는 문화예술교육과 균형 있게 추진될 필요가 있다고 제언하고 있다. 영화 리터러시는 비판적 사고력과 창의성은 물론 공감 능력과 디지털 시민성까지 함께 길러주는 미래 교육의 중요한 축으로 평가받고 있다.

국회 문화체육관광위원회 임오경 더불어민주당 의원. [사진=임오경 의원실]

임오경 의원은 "대한민국은 세계가 인정하는 K-콘텐츠 강국이지만 미래세대가 콘텐츠를 제대로 이해하고 비판적으로 해석하며 창의적으로 활용하는 교육은 아직 충분하지 않다"며 "영화 리터러시는 영화를 배우는 수업이 아니라 세상을 읽고 사람을 이해하며 스스로 생각하는 힘을 기르는 교육"이라고 말했다.

이어 "AI 시대에는 콘텐츠를 얼마나 많이 소비했는지가 아니라 얼마나 깊이 이해하고 올바르게 판단할 수 있는지가 경쟁력이 된다"며 "영화 리터러시 교육이 학교 현장에서 일회성 체험이 아닌 정규 교육과정 속 미래 핵심역량 교육으로 자리 잡을 수 있도록 국가 차원의 제도적·정책적 지원이 필요하다"고 밝혔다.

jyyang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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