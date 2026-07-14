추미애 지사, 광명 뚝방촌 현장 점검…"취약계층 주거·생계 대책 마련"

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도정의 본질은 도민 한 분 한 분에게 늘 관심과 눈길을 드리는 것

도민들이 용기 잃지 않도록 버팀목 되는 것이 행정의 궁극적 목표

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 30개 시·군에 폭염특보가 사흘째 이어지고 있는 가운데 추미애 경기도지사가 폭염과 집중호우에 취약한 도내 노후 주거지를 찾아 현장 대응체계 점검에 나섰다.

14일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 오전 광명시 소하동에 위치한 뚝방 거주촌을 방문해 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 직접 확인했다.

추미애 경기도지사는 14일 오전 광명시 소하동에 위치한 뚝방 거주촌을 방문해 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 직접 확인했다. [사진=경기도]

안양천 제방과 인접한 소하동 뚝방 거주촌은 대표적인 저지대 노후 주택 밀집 지역으로 현재 9세대 13명의 주민이 생활하고 있다.

추 지사는 이날 뚝방촌 가구들을 일일이 방문해 여름철 냉방 실태와 건강 상태를 꼼꼼히 살폈다. 이 자리에서 주민들은 "저지대 특성상 배수가 원활하지 않아 침수 우려가 크고 주변 트럭 주차로 인한 소음과 먼지 피해가 심각하다"며 애로사항을 호소했다.

현장 점검을 마친 추 지사는 "기후위기는 사회적 취약계층에게 가장 먼저 그리고 더 큰 직접적인 피해를 가하기 때문에 현장 상황을 철저히 점검하고자 왔다"고 방문 취지를 설명했다.

이어 "경기도는 도민이라면 누구나 혜택을 받을 수 있는 '경기 기후보험'을 운영 중이지만 이것만으로는 부족할 수 있다"며 "정부 및 광명시와 긴밀히 상의해 특별교부세를 활용한 개별 생계위기 가구 맞춤형 지원책을 다각도로 모색하겠다"고 밝혔다.

특히 한국토지주택공사(LH)가 뚝방촌을 관통하는 도로 건설 계획을 추진 중인 것과 관련해 주거권 불안 문제를 언급했다. 추 지사는 "해당 계획이 집행되면 이곳 주민들은 또다시 오갈 데가 없어져 주거권 확보에 비상이 걸린다"며 "광명시와 적극적으로 협의해 원주민들의 적절한 주거권 보호 대책이 마련될 수 있도록 꼼꼼히 살펴보겠다"고 강조했다.

아울러 "도정의 본질은 도민 한 분 한 분에게 늘 관심과 눈길을 드리는 것"이라며 "가급적 자주 현장을 찾아 발길이 닿도록 하고 도민들이 용기를 잃지 않도록 든든한 버팀목이 되는 것이 행정의 궁극적 목표다"고 덧붙였다.

한편 경기도는 지난 12일 폭염 위기경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 격상하고 올해 첫 재난안전대책본부를 비상 가동 중이다. 현재 도내 무더위쉼터 8천700여 개소와 그늘막 2만1929개소를 운영하고 있으며 재난도우미를 통한 취약계층 안부 확인과 도로 살수차 운행 등을 전방위로 추진하고 있다.

추미애 경기도지사는 14일 오전 광명시 소하동에 위치한 뚝방 거주촌을 방문해 주민들의 냉방 여건과 건강 상태를 직접 확인했다. [사진=경기도]

이와 함께 도 재난관리기금 24억4000만 원, 재해구호기금 22억 원, 특별교부세 21억6000만 원 등 총 68억 원의 재원을 긴급 투입해 쿨링포그, 이동노동자 쉼터 등 폭염 저감 시설을 확충하는 한편 소규모 공사장 근로자 등에게 냉방·예방 물품을 지원하고 있다.

아울러 가입 절차 없이 온열질환 진단비와 응급실 내원비 등을 보장받는 '경기 기후보험'을 통해 피해 회복을 돕고 있다. 전날 기준 올해 총 지급 건수는 149건이며 이 중 온열질환 관련 지급은 25건(진단비 17건, 응급실 내원비 8건)으로 집계됐다.

1141world@newspim.com