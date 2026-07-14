사천환경단체 "삼천포화력발전소 SMR 전환 계획 즉각 철회해야"

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"폐지 부지 재생에너지 거점 조성"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =경남 사천지역 환경단체들이 삼천포화력발전소 부지에 소형모듈원전(SMR)을 도입하려는 정부와 한국남동발전의 계획 철회를 요구했다.

경남 사천시민행동과 사천환경운동연합, 경남환경운동연합, 경남기후위기비상행동은 14일 공동 기자회견을 열고 "정부와 한국남동발전은 삼천포화력발전소 유휴부지를 SMR 부지로 전환하는 구상을 중단해야 한다"고 밝혔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 사천·경남 시민사회단체들이 14일 오전 삼천포화력발전소 부지 SMR 전환 계획을 즉각 철회할 것을 촉구하고 있다.2026.07.14

이들은 "지난 5월 국회 환경노동위원회를 통과한 '석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법'에 폐지 부지 활용과 관련한 무탄소 전원 도입 검토 내용 포함되어 있다"면서 "이와 함께 지난달 19일 한국남동발전이 현대건설과 삼천포화력발전소 유휴시설을 활용한 SMR 전환 기술 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU) 체결으로 지역사회의 우려가 커지고 있다"고 날 센 각을 세웠다.

그러면서 "삼천포화력발전소는 40여 년 동안 사천과 고성, 남해 등 인근 지역 주민들이 환경오염과 각종 피해를 감내해 온 시설"이라며 "석탄발전소 폐쇄 이후 주민들이 기대한 것은 안전한 생활환경 회복과 노동자들의 고용을 보장하는 정의로운 전환이지 또 다른 발전시설 건설이 아니다"라고 직격했다.

이어 "안전성과 경제성에 대한 사회적 검증이 충분하지 않은 SMR을 폐지 부지에 추진하는 것은 주민들의 우려를 키울 수 있다"며 "정부와 발전공기업은 원전이 아닌 재생에너지 중심의 에너지 전환 정책을 추진해야 한다"고 덧붙였다.

또 "삼천포화력발전소 부지는 기존 송전망과 발전 인프라, 숙련된 인력을 갖추고 있어 해상풍력과 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지 산업 거점으로 활용하기에 충분한 여건을 갖추고 있다"고 설명했다.

이들은 정부와 한국남동발전에 ▲삼천포화력발전소 SMR 전환 추진 계획 즉각 철회 ▲폐지 부지의 재생에너지 및 정의로운 전환 거점 조성 ▲사천시와 한국남동발전, 환경단체, 전문가, 노동계, 상공인, 지역주민 등이 참여하는 상생협의체 구성을 요구했다.

이들은 "석탄발전소 폐지의 목적은 원전으로의 단순한 전환이 아니라 기후위기 대응과 지속가능한 지역사회를 만드는 데 있다"며 "정부와 한국남동발전의 SMR 전환 계획이 철회될 때까지 지역사회와 함께 대응해 나가겠다"고 목소리를 높였다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =사천·경남 시민사회단체들이 14일 오전 삼천포화력발전소 부지 SMR 전환 계획을 즉각 철회할 것을 촉구하고 있다.2026.07.14

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