의왕시인재육성·문주장학재단, 장학생 164명에 2억8100만원 전달

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- 경기 의왕시인재육성재단과 문주장학재단은 14일 2026년도 장학생 164명을 선발해 2억8100만 원을 지급했다고 밝혔다.
- 문주장학재단은 대학 신입생·저소득층 등 100명에게 1인당 200만 원씩 총 2억 원의 장학금을 전달했다.
- 의왕시인재육성재단은 성적·복지·특기 장학생 64명에게 8100만 원을 지급하며 지역 인재 육성과 교육 지원 확대를 약속했다.
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김성제 시장 "국가적 인재로 성장할 수 있도록 교육 지원 확대"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시인재육성재단과 문주장학재단은 지역 인재 육성과 교육 복지 실현을 위해 2026년도 장학생 164명을 선발하고 총 2억8100만 원의 장학금을 지급했다고 14일 밝혔다.
의왕시는 지난 13일 오후 시청 대회의실에서 '2026년 문주장학재단 장학금 전달식'과 '2026년 의왕시인재육성재단 장학금 전달식'을 연속으로 개최했다.
이날 행사에는 김성제 의왕시인재육성재단 이사장(의왕시장)과 문주현 문주장학재단 이사장을 비롯해 장학생과 학부모 등 200여 명이 참석해 기쁨을 함께 나누고 학생들의 새로운 출발을 격려했다.
먼저 문주장학재단은 관내 고등학교를 졸업한 성적 우수 대학 신입생 및 저소득 가정 학생 77명, 고등부 기숙사 우수 학생 20명, 체육특기 우수 학생 3명 등 총 100명에게 1인당 200만 원씩 총 2억 원의 장학금을 전달했다.
이어 의왕시인재육성재단은 대학부 성적 우수 장학생 23명에게 각 100만∼200만 원을 지급했으며 고등부 성적 우수 및 복지·효행·선행 분야 장학생 32명과 특기 장학생 9명에게는 각 100만 원을 지급했다. 이를 통해 총 64명의 학생이 8100만 원의 장학 혜택을 받았다.
문주현 문주장학재단 이사장은 "지역의 청소년들이 어려운 환경에 구애받지 않고 당당히 자신의 꿈을 향해 도전할 수 있도록 힘을 보태고 싶다"며 "앞으로도 대한민국의 미래를 이끌 인재들에게 꿈과 희망을 전하는 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.
김성제 의왕시장은 "의왕시 미래의 주역인 학생들을 위해 매년 뜻깊은 장학금을 쾌척해 주시는 문주장학재단에 깊은 감사를 드린다"며 "지역의 우수한 학생들이 재능을 마음껏 펼치며 국가적 인재로 성장할 수 있도록 시 차원의 장학 사업과 다각적인 교육 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 약속했다.
1141world@newspim.com