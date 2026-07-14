의왕시인재육성·문주장학재단, 장학생 164명에 2억8100만원 전달

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문주현 이사장 "인재들에게 꿈과 희망을 전하는 든든한 버팀목"

김성제 시장 "국가적 인재로 성장할 수 있도록 교육 지원 확대"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시인재육성재단과 문주장학재단은 지역 인재 육성과 교육 복지 실현을 위해 2026년도 장학생 164명을 선발하고 총 2억8100만 원의 장학금을 지급했다고 14일 밝혔다.

의왕시 인재육성재단 장학금 전달식-인사말 하는 김성제 의왕시장. [사진=의왕시]

의왕시는 지난 13일 오후 시청 대회의실에서 '2026년 문주장학재단 장학금 전달식'과 '2026년 의왕시인재육성재단 장학금 전달식'을 연속으로 개최했다.

이날 행사에는 김성제 의왕시인재육성재단 이사장(의왕시장)과 문주현 문주장학재단 이사장을 비롯해 장학생과 학부모 등 200여 명이 참석해 기쁨을 함께 나누고 학생들의 새로운 출발을 격려했다.

먼저 문주장학재단은 관내 고등학교를 졸업한 성적 우수 대학 신입생 및 저소득 가정 학생 77명, 고등부 기숙사 우수 학생 20명, 체육특기 우수 학생 3명 등 총 100명에게 1인당 200만 원씩 총 2억 원의 장학금을 전달했다.

의왕시 문주장학재단 장학금 전달식_왼쪽에서 첫번째 문주현 문주장학재단 이사장. [사진=의왕시]

이어 의왕시인재육성재단은 대학부 성적 우수 장학생 23명에게 각 100만∼200만 원을 지급했으며 고등부 성적 우수 및 복지·효행·선행 분야 장학생 32명과 특기 장학생 9명에게는 각 100만 원을 지급했다. 이를 통해 총 64명의 학생이 8100만 원의 장학 혜택을 받았다.

문주현 문주장학재단 이사장은 "지역의 청소년들이 어려운 환경에 구애받지 않고 당당히 자신의 꿈을 향해 도전할 수 있도록 힘을 보태고 싶다"며 "앞으로도 대한민국의 미래를 이끌 인재들에게 꿈과 희망을 전하는 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

의왕시 문주장학재단 장학금 전달식_앞줄 왼쪽에서 일곱번째 문주현 문주장학재단 이사장. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장은 "의왕시 미래의 주역인 학생들을 위해 매년 뜻깊은 장학금을 쾌척해 주시는 문주장학재단에 깊은 감사를 드린다"며 "지역의 우수한 학생들이 재능을 마음껏 펼치며 국가적 인재로 성장할 수 있도록 시 차원의 장학 사업과 다각적인 교육 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 약속했다.

1141world@newspim.com