용인특례시, AI 기반 스마트 횡단보도 17곳 설치

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스쿨존 교통안전 대폭 강화

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 인공지능(AI) 기반 '스마트 횡단보도' 시스템을 초등학교 통학로 중심으로 대폭 확충하며 스쿨존 교통안전 강화에 나섰다.

시는 9월까지 총 10억 4000만 원을 투입해 용인초·동백초·대지초 등 17곳에 스마트 횡단보도를 추가 설치하고 어린이보호구역과 안전 사각지대 해소에 속도를 낸다는 방침이다.

용인특례시 '스마트 횡단보도 시스템' 구성도.[사진=용인시]

14일 용인시에 따르면 시는 초등학교 통학로 17곳에 AI 기술을 적용한 스마트 횡단보도 시스템을 구축한다.

이번 사업은 스쿨존 내 교통사고를 예방하고 통학로 주변의 보행 안전성을 높이기 위한 것이다.

시는 우선 9월까지 총사업비 10억 4000만 원을 들여 용인초 어린이보호구역을 시작으로 주요 초등학교 통학로에 AI 기반 스마트 횡단보도를 설치한다.

대상 구간은 처인구 왕산초, 능원초 2곳, 용인초, 기흥구 동백초 2곳, 구갈초 2곳, 신갈초 2곳, 서농초 2곳, 수지구 토월초, 새빛초 2곳, 대지초 2곳 등 모두 17곳이다.

스마트 횡단보도는 AI 감지와 딥러닝 기술을 활용해 보행자와 차량 움직임을 실시간 추적·분석하는 지능형 교통안전 시스템이다.

보행 속도가 느린 어린이 등 교통약자가 신호 시간 안에 횡단을 마치지 못하거나 예기치 못한 돌발 상황이 발생하면 AI가 이를 인지해 보행 신호를 자동 연장한다.

또 위험 상황이 감지되면 전광판과 음성 경고를 통해 운전자와 보행자에게 즉시 알림을 제공, 사고를 사전에 차단하는 역할을 한다.

시는 이 시스템을 첨단교통센터의 핵심 인프라인 교통관제 폐쇄회로(CC)TV와 24시간 연계해 현장 상황을 실시간 모니터링하고 대응력을 극대화했다.

용인시는 앞서 올해 6월까지 기흥구 백현초, 처인구 둔전초, 수지구 대현초 등 29곳에 보행 신호 자동 연장 기능이 포함된 스마트 횡단보도를 설치한 바 있다.

시는 이번 사업을 계기로 어린이보호구역뿐 아니라 요양원, 경로당, 노인복지관 등 노인보호구역 10곳으로도 스마트 횡단보도 도입을 확대할 계획이다.

시는 스마트 횡단보도와 교통 인프라 운영 과정에서 축적되는 실시간 보행·교통 빅데이터를 분석해 미래 교통 흐름을 예측하고 이를 토대로 신호체계와 교통안전 정책을 과학적으로 설계·운영하는 표준 모델을 마련한다는 구상이다.

이상일 시장은 "돌발 상황을 스스로 인지하고 해결하는 첨단 스마트 교통 인프라를 촘촘히 구축해 학부모들이 안심하고 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 '스마트 안전 도시 용인특례시'를 만들겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com