금호타이어, N페스티벌 3R 1·2위 포디엄 석권

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전기차 타이어 성능 입증

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 현대 N 페스티벌 전기차 레이스 3라운드에서 1·2위와 연속 포디엄을 기록하며 기술력을 입증했다.

금호타이어는 자사가 후원하는 팀들이 현대 N 페스티벌 '그란 투리스모 eN1 클래스' 3라운드에서 상위권을 휩쓸며 성과를 거뒀다고 14일 밝혔다.

현대 N 페스티벌 3라운드 포디엄 석권. [사진=금호타이어] 2026.07.14 ej7648@newspim.com

지난 11일 강원 인제스피디움에서 열린 이번 대회는 주·야간 두 차례 레이스로 진행됐다. 레이스1에서는 금호 SL모터스포츠 소속 이창욱이 예선과 결승을 모두 제패하는 '폴 투 윈'을 기록하며 우승을 차지했다. 이어 이레인 모터스포트의 김진수가 2위에 올라 금호타이어 후원팀이 1·2위를 모두 차지했다.

야간으로 치러진 레이스2에서도 이창욱은 3위를 기록하며 연속 포디엄에 올랐다. 주·야간 연속 경기 속에서도 안정적인 주행을 유지하며 경쟁력을 보였다는 평가다.

그란 투리스모 eN1 클래스는 전기차 기반 원메이크 레이스로, 레이싱 전용 슬릭타이어가 적용된 전기차 경기로 주목받고 있다. 금호타이어는 복수 팀에 레이싱 타이어를 공급하며 대회 운영을 지원하고 있다.

해당 차량에는 전기차 전용 타이어 '이노뷔(EnnoV)'가 장착됐다. EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행에서도 접지력과 핸들링 성능을 확보한 것이 특징이다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장(전무)은 "전기차 레이싱 환경에서도 안정적인 성능을 확인한 결과"라며 "모터스포츠에서 축적한 기술을 양산용 전기차 타이어 개발에 반영해 나가겠다"고 말했다.

금호타이어는 글로벌 모터스포츠 대회 타이어 공급을 확대하며 기술 경쟁력을 강화하고 있다. 특히 'KUMHO FIA TCR 월드투어' 등을 통해 성능을 입증하며 퍼포먼스 브랜드 입지 확대를 이어가고 있다.

ej7648@newspim.com