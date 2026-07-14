안산도시공사, 안산골프연습장 신규 회원 '원포인트 레슨' 상시 운영

AI 핵심 요약beta
- 안산도시공사는 14일 안산골프연습장 신규 정기회원 대상 원포인트 레슨 이벤트를 상시 운영한다고 밝혔다
- 3월 만족도 조사 결과를 반영해 일회성 이벤트를 정례화하고 골프 입문자와 신규 이용객의 기본자세 점검을 지원한다
- 신규 정기회원에게만 프로강사 레슨권 1매를 제공하며 공사는 신규 진입 장벽 완화와 지역 생활체육 활성화를 기대한다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산도시공사는 안산골프연습장 신규 정기회원의 이용 만족도를 높이고 시설을 활성화하기 위해 '원포인트 레슨 이벤트'를 상시 운영 체제로 전환한다고 14일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 원포인트 레슨 상시화는 지난 3월 실시한 이용객 만족도 조사 결과를 적극적으로 반영한 조치다. 기존의 일회성 이벤트를 정례화함으로써 골프 입문자와 신규 이용객의 연습장 적응을 돕고 기본자세와 스윙을 점검할 기회를 안정적으로 제공하기 위해 마련됐다.
이에 따라 안산골프연습장 등록 이력이 없는 신규 정기회원에게는 연습장 소속 프로강사의 원포인트 레슨권 1매가 지급된다. 이 레슨권은 회원권 유효기간 내에 자유롭게 사용할 수 있다. 다만 기존 회원의 재등록이나 일일 이용객, 쿠폰 회원은 대상에서 제외된다.
안산시의 대표적인 공공 골프연습장인 안산골프연습장은 비거리 180야드 총 90타석(1~3층 각 30타석) 규모로 운영 중이며 전 타석에 오토티업 자동화 시스템을 갖추고 있다. 공사는 이번 프로그램을 통해 신규 이용객의 진입 장벽을 낮추고 지역 생활체육 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
김인옥 안산도시공사 관광레저부장은 "이번 혜택은 현장 만족도 조사 결과를 바탕으로 기존 이벤트를 상시 운영으로 확대한 실질적인 서비스 개선 사례"라며 "앞으로도 이용객들의 목소리를 적극적으로 수렴해 안산골프연습장이 시민들에게 더욱 사랑받는 레저 공간이 될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com