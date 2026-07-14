의정부시, 지하철 8호선 연장 촉구…범시민 서명운동 전개

지하철 8호선 연장 서명운동 시작

정부에 8호선 연장 필요성 전달 계획

46만 시민의 의견을 광역교통계획에 반영

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 경기북부 광역교통망의 핵심축이 될 지하철 8호선 의정부 연장 사업의 '제5차 광역교통시행계획' 반영을 촉구하기 위해 범시민 행동에 나선다고 14일 밝혔다.

의전부시청 전경 [사진=의정부시]

시에 따르면 이달 15일부터 다음 달 31일까지 지하철 8호선 의정부 연장을 위한 범시민 서명운동을 대대적으로 전개하고 오는 21일 오후 4시 송산사지근린공원에서 시민들의 뜻을 모으는 범시민 결의대회를 개최할 예정이다.

이번 서명운동은 온라인과 오프라인에서 동시에 진행된다. 시청 민원실과 각 동 주민센터 등에 비치된 서명부를 통해 현장 서명을 받는 한편 의정부시청 누리집을 통한 온라인 서명도 병행해 참여 문턱을 낮춘다는 방침이다.

범시민 결의대회에는 김원기 의정부시장을 비롯해 지역 국회의원, 시·도의원 등 주요 인사와 지하철 8호선 의정부 연장을 염원하는 시민단체, 지역 주민들이 대거 참석할 것으로 예상된다. 시는 이날 결의문 낭독과 구호 제창 등을 통해 8호선 연장의 필요성과 당위성을 알리고 정부 관계 부처에 시민 여론을 강력히 전달한다는 계획이다.

지하철 8호선 의정부 연장사업은 의정부 동부지역의 철도 접근성을 획기적으로 개선하고 서울 및 수도권 주요 지역과의 이동 편의를 높이는 핵심 광역교통사업으로 평가된다. 특히 수도권 순환철도망의 마지막 단절 구간을 연결해 국가철도망 운영 효율성을 높이는 데에도 의미가 크다는 게 시의 설명이다.

의정부시는 정부의 공공주택 공급 정책에 따라 민락·고산지구 등 대규모 공공택지가 조성되면서 지속적으로 인구가 증가했음에도 이에 상응하는 광역교통 인프라 확충이 충분히 이뤄지지 못해 8호선 연장사업 추진의 필요성이 더욱 커지고 있다고 강조했다.

김원기 시장은 "8호선 의정부 연장은 의정부 시민의 이동권 보장과 경기북부 균형발전을 위해 반드시 추진돼야 할 핵심사업"이라며 "46만 시민의 뜻을 하나로 모아 제5차 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "이번 범시민 결의대회와 서명운동은 의정부의 미래와 시민 교통복지를 위한 중요한 실천인 만큼 시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 덧붙였다.

의정부시는 범시민 서명운동과 결의대회를 통해 모인 시민들의 의견과 서명부를 국토교통부 등 관계 부처에 전달하고 지하철 8호선 의정부 연장사업의 제5차 광역교통시행계획 반영을 적극적으로 건의할 방침이다.

asj7376@newspim.com