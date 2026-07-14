서울시 '스마트서울맵'서 피서지 운영시간·위치 정보 제공

수영장·물놀이장·바닥분수 등 도심 속 피서지 통합 안내

5개 자치구 422개 물놀이 시설 정보 실시간 업데이트

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 여름방학을 맞아 수영장과 물놀이장, 바닥분수 등 서울 전역 422개 도심 속 피서지 정보를 '스마트서울맵'에서 통합 제공한다고 14일 밝혔다.

시민들은 스마트서울맵에 접속하면 시설별 위치와 운영시간, 편의시설 등을 한 번에 확인할 수 있다. 생활권 안에서 이동거리와 운영시간을 비교해 원하는 장소를 선택할 수 있다. PC와 스마트폰에서 모두 이용 가능하다. QR코드를 통해서도 서비스를 이용할 수 있다.

스마트서울맵 홍보 포스터 [사진=서울시]

서울시는 지난 13일부터 스마트서울맵 '도시생활지도'에서 '도심 속 피서지' 서비스를 운영하고 있다. 25개 자치구의 물놀이 시설 422곳 정보가 담겼다. 올해 새롭게 개장한 광나루한강공원 물놀이장도 포함됐다.

시설은 수영장 103곳, 물놀이장 97곳, 바닥분수 147곳, 기타 수경시설 66곳, 임시 중단 시설 9곳으로 구성됐다. 서비스는 8월 말까지 운영되며, 추가로 운영되는 시설이 있을 경우 정보를 지속적으로 반영할 예정이다. 지도 복사 기능을 활용하면 가족이나 지인에게 물놀이 시설 위치를 손쉽게 공유할 수도 있다.

그동안 여름철 물놀이 시설은 자치구와 사업부서별로 각각 운영돼 시민들이 구청 누리집이나 사회관계망서비스(SNS) 등을 일일이 찾아야 하는 불편이 있었다. 서울시는 지난해에 이어 관련 정보를 스마트서울맵에서 통합 제공하고 있으며, 올해는 각 자치구 담당자가 직접 정보를 갱신하는 관리 체계를 마련해 정보의 정확성과 신속성을 높였다고 설명했다.

스마트서울맵에서는 물놀이 시설 외에도 서울국제정원박람회, 서울야경, 서울축제 등 여름철 여가 정보를 함께 제공한다. 서울국제정원박람회 지도에서는 서울숲공원 내 정원 위치와 관람 동선 등을 확인할 수 있다. 서울야경 지도에서는 서울문화포털이 추천한 야경 명소를 안내한다. 서울축제 지도에서는 계절별 서울시 주요 축제 정보를 지역별로 확인할 수 있다.

정영준 서울시 디지털도시국장은 "무더운 여름에도 멀리 떠나지 않고 집 가까운 물놀이 시설을 쉽게 찾을 수 있도록 정보를 한곳에 모았다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 디지털 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com