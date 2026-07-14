서울시, 기후위기 취약아동 주거환경 개선…199가구에 9억3000만원 지원

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중위소득 120% 이내, 24세 이하 아동·청소년 가구 대상

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 '기후위기 취약아동 미래지원사업'을 통해 2024년 6월부터 올해 6월까지 2년간 199가구에게 9억3000만원 상당의 임차보증금과 주거환경개선비를 지원했다고 14일 밝혔다.

이러한 지원으로 아동은 곰팡이와 누수에 시달리던 지하방, 침대 하나 겨우 놓인 옥탑, 1.7평 여관방 등 열악한 환경에서 벗어나게 됐으며, 보호자는 일상에서 의욕을 되찾는 긍정적인 효과를 보였다.

지난해 '기후위기 취약아동 미래지원사업'의 지원을 받아 개선된 주거지로 이사한 서울시민이 관계기관에 감사의 편지를 보냈다. [사진=서울시]

2024년 6월 서울시가 월드비전, 사회복지관 협회와 함께 시작한 이 사업은 서울시에 사는 24세 이하 아동·청소년이 있는 중위소득 120% 이내 가구 중에서 (반)지하·옥상에 거주 중이거나 주거환경 개선이 필요한 가구에게 최대 1000만원을 지원하는 사업이다.

임차보증금을 비롯해 도배·장판·단열 등 기후재난 대비공사, 이사비, 냉장고·세탁기 등 필수 가전제품 구입비 등을 지원한다. 지원 대상자로 선정된 아동가구의 참여의사가 있을 경우 별도의 선발과정을 거쳐 학원비와 시험, 자격증 비용 등의 지원도 받을 수 있다.

지원가구를 대상으로 한 만족도 조사 결과 응답자의 90% 이상이 ▲보호자의 일상 의욕 향상 ▲자녀관계 개선 ▲아동의 자존감 상승에 도움이 됐다고 답변하는 등 해당 사업이 지원자의 삶에 긍정적인 영향을 준 것으로 평가됐다고 시는 덧붙였다.

자세한 상담과 참여 신청은 거주지 종합사회복지관에서 할 수 있다. 최종 지원여부는 신청 후 복지 분야 전문가로 구성된 심의위원회의 심사를 통해 결정된다. 사업비는 전액 월드비전이 후원하며 예산 소진시까지 지원 신청을 받는다.

김홍찬 돌봄고독정책관은 "기후위기가 심각해져 열악한 주거환경에서 자라는 아동·청소년에게 더 세심한 보살핌이 필요한 상황"이라며 "민관이 협력해 쾌적한 주거환경에서 아동·청소년이 밝고 건강하게 자라날 수 있도록 내실있게 사업을 추진해 나가도록 하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com