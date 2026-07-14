'귀멸의 칼날: 무한성편', 개봉 1주년 특별 상영 확정…흥행 신화 이어간다

AI 핵심 요약beta
- 애니플러스가 14일 귀멸의 칼날 무한성편 1주년 상영을 확정했다.
- 이 작품은 지난해 8월 22일 개봉해 흥행 트리플크라운을 달성했다.
- 8월 전국 극장 재상영과 현장 특전 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 2025년 극장가 흥행을 주도했던 영화 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 개봉 1주년을 맞아 다시 한번 관객들을 찾는다.
14일 애니플러스에 따르면 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 오는 8월 개봉 1주년을 기념한 특별 상영을 확정하고 메인 포스터를 공개했다.
지난해 8월 22일 개봉한 이 작품은 2025년 오프닝 스코어와 일본 애니메이션 관객 수, 매출액 부문에서 1위를 차지하며 '흥행 트리플 크라운'을 달성했다. 개봉 당시 20일 연속 박스오피스 1위를 기록하며 여름 극장가를 장악했고 올해 3월에는 SCREENX, 4DX, IMAX 등 특수관 포맷으로 재개봉해 11만 1838명의 관객을 추가로 모으며 꾸준한 인기를 입증했다.
이번 1주년 기념 상영은 지난해 여름 최고 흥행작을 다시 스크린에서 만날 수 있는 기회다. 개봉일부터 관객을 위한 현장 특전 증정 등 다양한 이벤트도 준비되어 있어 올여름 극장가에 다시 한번 흥행 열기를 불어넣을 것으로 보인다.
혈귀의 본거지 무한성을 배경으로 귀살대와 최정예 혈귀들의 최종 결전을 그린 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 오는 8월 전국 극장에서 만나볼 수 있다.
taeyi427@newspim.com