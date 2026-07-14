진천군, 상반기 지방세 953억원 징수…전년 대비 3.6% 증가

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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군은 올해 상반기 지방세로 총 953억 원을 징수해 전년 동기 대비 33억 원(3.6%) 증가한 세수를 기록했다고 14일 밝혔다.

군에 따르면 이번 세수 증가는 지속적인 인구 유입과 기업 투자 확대, 부동산 거래 회복 등 지역경제 성장세가 안정적으로 이어진 데 따른 것으로 분석된다.

진천군청.[사진=뉴스핌DB]

세목별로는 도세가 269억 원으로 전년 같은 기간(233억 원)보다 35억 원(15.1%) 증가하며 높은 증가율을 보였다.

취득세 등 부동산 및 기업 활동 관련 세목 증가가 도세 확장을 견인한 것으로 나타났다.

군세는 684억 원을 징수해 지난해(686억 원)와 유사한 수준을 유지했다.

관내 법인의 경영 실적을 반영하는 지방소득세는 일부 감소했으나 자동차세 등 주요 세목을 안정적으로 관리하며 전체 세수를 유지했다.

진천군은 세입 확보와 함께 체납액 정리에도 성과를 거뒀다.

상반기 체납액 일제정리기간을 운영하며 재산 압류, 채권 확보, 자동차 번호판 영치 등 체계적인 징수 활동을 추진해 총 22억 원의 체납액을 정리했다.

구선희 군 세정팀장은 "앞으로도 공정하고 체계적인 세정 운영을 통해 안정적인 재정을 확보하고 이를 군민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 사업에 효율적으로 활용하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com