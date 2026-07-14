국립중앙청소년수련원, 여름철 수상활동 앞두고 직원 안전교육 강화

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생존수영 기본기술부터 구조법까지 현장 실습

전문인력 배치·시설 점검 등 안전관리 체계 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국립중앙청소년수련원은 여름철 수상활동 증가에 대비해 청소년 수상프로그램을 담당하는 직원들을 대상으로 수상안전교육을 실시했다고 14일 밝혔다.

한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 학교 단체 생존수영과 장애청소년 생존수영교육, 가족 스킨스쿠버 캠프 등 다양한 수상활동 인증프로그램을 운영하고 있다.

국립중앙청소년수련원 청소년활동 운영 직원들이 수상안전교육에서 생존수영 입수 실습을 하고 있다. [사진=국립중앙청소년수련원]

수련원은 참가자의 연령과 특성에 맞춘 체험형 프로그램을 통해 수상 안전의식을 높이는 한편 프로그램 운영 전 직원과 지도자의 현장 대응 능력을 강화하는 교육을 병행하고 있다.

이번 교육에서는 수련원 소속 인명구조요원 자격 보유 청소년지도사가 강사로 나섰다. 직원들은 물 적응 훈련과 누워뜨기, 원형뜨기, 이동하기, 안전한 입수 방법 등 생존수영의 기본 기술을 익혔다.

인간사슬과 뻗어돕기 등 실제 상황에서 활용할 수 있는 구조법도 실습했다. 수상프로그램 운영 과정에서 지도자를 보조하는 방법과 참가자 안전관리 요령에 대한 교육도 이뤄졌다.

수련원은 인명구조요원 자격을 갖춘 전문인력을 중심으로 수상프로그램과 직원 안전교육을 자체 운영하고 있다. 활동 전 참가자 안전교육과 시설·장비 점검, 전문 지도인력 배치 등을 통해 사고 예방 체계도 강화하고 있다.

정철상 국립중앙청소년수련원장은 "청소년들이 안전하게 수상활동에 참여하기 위해서는 프로그램의 전문성뿐만 아니라 지도자의 안전역량이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 청소년활동 인증프로그램에 걸맞은 체계적인 안전관리와 지속적인 전문성 강화를 통해 청소년과 학부모가 신뢰할 수 있는 안전한 청소년활동을 제공하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com