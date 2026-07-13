IBK투자증권, 여행지원금 등 유튜브 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 13일 유튜브 구독자 대상 여행지원금 이벤트를 7월부터 9월까지 진행한다고 밝혔다.
- 7월에는 스페이스X OX퀴즈를 통해 최대 200만원 여행지원금 등 경품과 선착순 5000명 간식 교환권을 제공한다.
- IBK투자증권은 유튜브 투자정보 콘텐츠를 확대해 투자자와의 소통을 강화하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = IBK투자증권은 공식 유튜브 채널 구독자를 대상으로 여행지원금 등 경품을 제공하는 이벤트를 올해 7월부터 9월까지 3개월간 월 단위로 진행한다고 13일 밝혔다.
7월 이벤트는 미국 우주기업 스페이스X 관련 OX 퀴즈 방식으로 운영한다. 참여 고객 가운데 추첨을 통해 ▲여행지원금 200만원 1명 ▲여행지원금 100만원 2명 ▲배스킨라빈스 파인트 교환권 50명에게 경품을 제공한다.
이벤트 참여자 가운데 선착순 5000명에게는 모바일 간식 교환권을 지급한다.
참여 기간은 오는 31일까지다. IBK투자증권 공식 유튜브 채널을 구독한 뒤 이벤트 영상을 시청하고 댓글에 퀴즈 정답을 작성한 후 이벤트 신청서를 제출하면 된다.
IBK투자증권은 이번 이벤트와 함께 리서치센터가 제작하는 유튜브 투자정보 콘텐츠를 확대할 예정이다. 콘텐츠는 월간 시장 정보를 제공하는 '월간 마켓팁'과 '마켓 코멘트', '마켓 캘린더' 등으로 구성된다.
IBK투자증권 관계자는 "투자정보 콘텐츠와 고객 참여 이벤트를 함께 운영해 투자자와의 소통을 확대할 계획"이라며 "공식 유튜브 채널을 통해 다양한 투자정보 콘텐츠를 지속해서 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com