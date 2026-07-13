[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 13일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 13일 경제·산업 등 알토란 기사 모은 투데이 ANDA를 발송했다
- 13일자 뉴스레터엔 코스피 급락·AI기기 범죄·주담대 셧다운·추가세수 투자·홈플러스 폐점 기사가 담겼다
- 연예·스포츠를 묶은 K스타 월드스타 뉴스레터는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
13일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲코스피, 6900선도 무너졌다…8% 급락에 서킷 브레이커 발동 ▲"안경인 줄 알았는데 몰카"…AI 기기 범죄 '무법지대' ▲하반기 주담대 '셧다운' 현실화…"빚투 느는데 부동산만 죈다" ▲李대통령 "대규모 추가세수 전략적 투자…미래대응기금 신설" ▲'운영자금 고갈' 홈플러스, 오늘부터 매장 문 닫는다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.