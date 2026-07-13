강기윤 창원시장 "시민 체감하는 변화 결국 현장에서 시작"

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구청장·읍면동장 간담회 개최

읍면동장실 민원상담공간 활용

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 구청과 읍면동의 역할을 '현장·소통' 중심 재정립에 나섰다.

시는 13일 시청 시민홀에서 5개 구청장과 행정과장, 55개 읍면동장이 참석한 가운데 구청장·읍면동장 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장이 13일 시청 시민홀에서 5개 구청장, 행정과장 및 55개 읍면동장이 참석한 가운데 구청장·읍면동장 소통 간담회를 주재하고 있다.[사진=창원시] 2026.07.13

이번 간담회는 최근 간부공무원 인사 이후 처음 마련된 자리이다.

강기윤 시장은 "시민이 먼저, 행복한 창원을 만들기 위해서는 행정의 최일선에 있는 구청과 읍면동의 역할이 중요하다"면서 "형식적인 회의가 아닌 자유롭게 의견을 나누는 간담회 방식으로 정기적인 만남을 이어가 현장의 고민을 함께 나누고 해결책을 찾자"고 제안했다.

그러면서 "읍면동장실을 누구나 편히 방문할 수 있는 민원 상담 공간으로 활용해 시민과의 접점을 넓히고 내부적으로는 직원들과 격의 없는 소통이 이뤄지는 분위기를 조성해 달라"면서 "현장에서 발굴한 개선 과제와 신규 사업에 대해서는 필요한 행정적 지원을 제공하겠다"고 강조했다.

이어 "관행적인 업무 처리에서 벗어나 시민이 변화를 느낄 수 있는 서비스를 제공하고, 공직자로서 보람을 느낄 수 있는 행정을 함께 만들어 가야 한다"며 "변화하는 행정 환경에 맞춰 업무 효율성을 높이는 동시에 직원들이 창의적이고 도전적으로 일할 수 있도록 적극적인 격려와 지원을 당부드린다"고 덧붙였다.

간담회에서는 읍면동장들이 도로 확장, 주민 편의시설 개선 등 현장에서 체감한 애로사항과 시민 불편 해소 방안을 건의했고 강 시장은 관련 부서가 건의사항을 적극 검토해 신속히 추진할 것을 지시했다.

강 시장은 "시민이 체감하는 변화는 결국 현장에서 시작된다"며 "구청과 읍면동이 관행에서 벗어나 창의적이고 적극적인 행정을 펼쳐 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 함께 만들어 가자"고 말했다.

news2349@newspim.com