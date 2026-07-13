[프로야구] 키움, 하영민과 8년 80억원 장기계약...구단 비FA 최대 규모

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로야구 키움 히어로즈가 프랜차이즈 우완 투수 하영민을 붙잡는 데 성공했다. 키움 구단 역사상 비(非)FA 다년 계약 기준 최대 규모다.

키움은 13일 "투수 하영민과 계약기간 8년(2027~2034년), 연봉과 옵션을 포함한 총액 80억 원 규모의 비FA 다년 계약을 체결했다"고 발표했다. 세부 계약 조건은 양측 합의에 따라 공개하지 않았다. 계약 체결식은 이날 오전 서울 신도림 더링크서울 호텔에서 위재민 대표이사와 허승필 단장, 하영민과 그의 가족들이 참석한 가운데 열렸다. 구단은 'The Unbreakable Hero'라는 타이틀로 하영민의 헌신을 예우했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하영민. [사진=키움 히어로즈] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

이번 계약은 키움 구단 역대 비FA 다년 계약 중 가장 크다. 지난해 송성문과 6년 총액 120억 원의 계약을 맺었으나 송성문이 메이저리그 샌디에이고 파드리스로 이적하면서 계약이 무효가 됐다. 이에 따라 실제로 실행되는 키움의 비FA 다년 계약 최고액 타이틀은 하영민이 차지하게 됐다. KBO리그 전체 투수 비FA 다년 계약 중에서도 류현진, 김광현, 구창모, 고영표, 박세웅에 이은 역대 6위의 초대형 계약이다.

2014년 신인 드래프트 2차 1라운드로 히어로즈에 입단한 하영민은 팀 마운드의 핵심 전력이다. 통산 249경기에서 649와 3분의 2이닝을 소화하며 34승 40패 9홀드 평균자책점 4.96을 기록했다. 특히 2024년과 2025년 2년 연속 150이닝 이상을 책임지며 선발진의 중심축으로 우뚝 섰다. 올해도 선발과 불펜을 오가며 15경기 3승 5패 평균자책점 4.16으로 활약 중이다.

키움 구단은 "안정적인 투수진 구축을 위해 프랜차이즈 선수인 하영민은 반드시 지켜야 할 핵심 전력이었다"라며 "앞으로도 팀의 중심 선수로서 후배들에게 좋은 모범이 되어주길 바란다"고 신뢰를 보냈다.

하영민은 "좋은 조건을 제시해 준 구단에 진심으로 감사드린다"라며 "이번 계약으로 영원한 히어로즈 선수로 남을 기회를 얻어 뜻깊다. 큰 결정을 내려주신 만큼 책임감을 느끼며, 팀이 더 높은 곳으로 올라갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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