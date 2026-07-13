[종합] 정청래 출사표..."대선 출마 안해, 보완수사권 5월 처리 요청 없었다"

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"李정부 성공시키고 유능한 당원주권정당으로 만들 것"

"보완수사권 전면 폐지 변경될 수 없어"

"선호투표제·선출직 청년최고위원, 당헌·당규 위반 해소돼야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표는 13일 당 대표 연임 도전을 공식화하며 "나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원이다. 국민의 뜻을 받들어 국민주권정부 이재명 정부를 반드시 성공시키고, 민주당을 더 강하고 유능하며 민주적인 당원주권 정당으로 만들겠다"고 밝혔다.

그러면서 김민석 전 국무총리가 주장한 '검찰개혁 입법 5월 처리 무산'에 대해 "당 지도부는 (총리실로부터) 관련 요청을 받은 바 없다"며 정면으로 반박했다.

정 전 대표는 이날 국회에서 8·17 전당대회 당 대표 출마 선언 기자회견을 열고 "당원을 하늘처럼 섬기는 당원 중심의 당원주권정당 당대표가 되겠다"며 "중단 없는 개혁, 전광석화와 같은 속전속결의 개혁을 강력하게 추진하겠다"고 강조했다.

이어 "당대표직을 수행하면서 사리사욕을 채우지 않겠다"며 "당대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다. 대선 승리의 기획자가 되고 당을 공명정대하게 운영하겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 당대표 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

◆ "검찰개혁 입법 5월 무산, 연락받은 적 없어...보완수사권 전면 폐지 변경될 수 없어"

정 전 대표는 출마선언 직후 기자들과 만나 "당대표나 원내대표 누구도 총리실이나 청와대로부터 연락 받은 적이 없다"며 "법안도 제출되지 않은 상황에서 본회의 처리를 하려면 당 대표에게 연락이 와야 하지 않는가"라고 밝혔다.

앞서 김 전 총리는 지난 12일 '유튜버 백문백답'에서 "보완수사권에 대한 당내 관심과 열기가 높아 이 문제를 가급적 빨리 처리하는 것이 좋겠다고 판단했고 가급적 5월 내지 6월 안에 처리할 수 있도록 당에서 진도를 빨리 나가자는 것을 총리실에서 지시했다"고 주장한 바 있다.

이와 관련, 정 전 대표는 "(김 전 총리 말에 따르면) 당에 여러 경로로 (5월 처리 요청이) 전달됐다고 하지만 왜 당 대표와 원내대표는 제외됐느냐"며 "5월 중 처리할 것이라면 법안을 가져와서 이 법안대로 처리해달라고 말하는 것이 당연한 이치 아닌가"라고 목소리를 높였다.

이어 정 전 대표는 "당시 지방선거 공천이 막바지인 상황에서 본회의 개최가 가능했는지도 국민이 판단할 문제"라고 덧붙였다.

검찰개혁 입법 방향과 관련해서는 기존 입장을 재확인했다. 정 전 대표는 "검찰개혁은 민주당 개혁의 깃발이자 상징"이라며 "수사와 기소 분리는 확고한 원칙이고, 보완수사권 전면 폐지는 1도 변경될 수 없다"고 강조했다.

보완수사권 폐지에 따른 수사 공백 우려에 대해서는 "국가수사본부 등에서 사전적으로 대응할 수 있다"며 "보완수사 요구권이 없더라도 피해자, 가해자를 불러서 확인하는 면담권 제도 등을 둬서 충분히 해결 가능하다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 당대표 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.07.13 mironj19@newspim.com

◆ 선호투표제·선출직 청년최고위원제, 사실상 반대..."당헌 당규상 근거 없어"

당 대표 선출 방식인 선호투표제 도입 여부 논란에 대해선 "앞서 당 결정은 수용한다고 밝혔지만 이후 당헌·당규 위반 소지가 확인됐다"며 "위배 상태로 전당대회를 치를 경우 무효 소송 등 위험이 있어 지도부가 이를 해소해야 한다"고 말했다.

청년최고위원 선출 방식에 대해서는 "현재 당헌·당규상 근거가 없다"며 "1년 전 박지원 최고위원을 선발했듯이 지명직 최고위원 가운데 1명을 청년 당원 중에서 선발하는 방식이 맞다"고 제안했다.

seo00@newspim.com