의왕시, 버스정류장 전수조사·정비 완료...노후 승강장 등 대폭 교체

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김성제 시장 "일상서 편리함 직접 느낄 수 있는 수준 높은 교통 서비스 제공"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 시민들의 대중교통 이용 편의 증진과 안전한 교통 환경 조성을 위해 관내 버스정류장에 대한 전수조사를 실시하고 노후 시설 교체 등 환경 개선 작업을 완료했다고 13일 밝혔다.

김성제 시장님 프로필 사진. [사진=의왕시]

시는 올해 4월부터 관내 버스정류장의 시설 노후도를 전반적으로 점검해왔으며 이용객 수와 시설 상태 등을 종합적으로 고려해 우선순위를 정한 뒤 단계적으로 정비를 추진했다.

그 결과 시는 최근 노후화된 일반 승강장 23개소를 교체하고 1개소를 신규 설치했다. 이와 함께 실시간 버스 도착 정보를 알려주는 버스정보안내단말기(BIT) 13개소를 교체하고 4개소를 새롭게 설치하는 등 대중교통 이용 편의를 대폭 향상했다.

버스 승강장 정비 외부 모습. [사진=의왕시]

정류장 주변 환경을 쾌적하게 만드는 환경 정비 작업도 병행됐다. 시는 일반 승강장 269개소와 스마트쉘터 18개소 등 총 287개소의 버스 승강장을 대상으로 외부 고압 세척, 내부 바닥재 정비, 곰팡이 제거 등을 실시해 안전하고 청결한 환경을 조성했다.

의왕시는 올해 하반기에도 시설 노후도 등 우선순위에 맞춰 승강장 정비를 지속하는 한편 다가올 겨울철에 대비해 온열 의자 점검과 보수 등 시민들이 체감할 수 있는 교통 복지 정책을 선제적으로 시행할 계획이다.

버스 승강장 정비 내부 모습. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장은 "앞으로도 버스 승강장에 대한 지속적인 모니터링과 체계적인 관리를 추진하겠다"며 "시민들이 일상에서 편리함을 직접 느낄 수 있도록 수준 높은 교통 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com