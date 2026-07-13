대전교육청, 직업계고 재구조화 사업 2곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 13일 직업계고 AI학과 개편 예산 19억5000만원을 확보했다고 밝혔다
- 동아마이스터고는 전기전자제어과를 AI전기전자제어과로, 대전신일여고는 지식경영과를 AI융합경영과로 개편한다
- 두 학교는 2026년 준비를 거쳐 2028학년도부터 신입생을 모집하며 대전 직업계고 중심 AI인재 양성 기반을 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감의 핵심 공약인 'AI 교육 1번지 대전교육' 추진에 속도가 붙게 됐다. 대전지역 직업계고 2곳이 교육부의 직업계고 재구조화 지원사업에 선정돼 AI 관련 학과 개편 예산 19억5000만 원을 확보했다.
대전시교육청은 '2026년 직업계고 재구조화 지원사업' 공모에 신청한 2개 학교, 2개 학과, 6개 학급이 모두 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.
동아마이스터고는 기존 전기전자제어과 4개 학급을 'AI전기전자제어과'로 개편한다. 지원 규모는 12억 원이다.
대전신일여고는 지식경영과 2개 학급을 'AI융합경영과'로 전환한다. 확보한 예산은 7억5000만 원이다.
선정 학교들은 2026년 교육부와 대전시교육청의 컨설팅을 거쳐 학과 개편 준비에 들어간다. 2027년부터 실습실 구축과 기자재 확보, 교육과정 개편을 진행하고 2028학년도부터 신입생을 모집할 예정이다.
오석진 교육감은 "직업계고를 중심으로 AI 인재 양성 기반을 마련하게 됐다"며 "학과 개편과 교육과정 운영이 현장에 안착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com