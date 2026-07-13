안양시, 방범 CCTV 우수사례 대회 '최우수상'...AI 실종자 추적 인정받아

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최대호 시장 "관제 역량을 고도화해 더욱 안전한 도시 안양 만들 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 경기도가 주관한 '2026년 방범 CCTV 분야 우수 사례 발표 대회'에서 최우수상을 받았다고 13일 밝혔다.

시에 따르면 방범 CCTV 분야의 탁월한 성과를 공유하기 위해 마련된 이번 대회에서 안양시는 도내 31개 시·군을 대상으로 진행된 서면 심사를 거쳐 이천시, 동두천시와 함께 최종 본선에 올랐다. 이어 지난 7∼8일 화성시 호텔 푸르미르에서 열린 현장 발표 대회에서 최종 1위로 선정됐다. 시는 이날 오전 시청 접견실에서 상장 전수식을 열었다.

안양시는 13일 오전 11시 시청 접견실에서 2026년 경기도 방범 CCTV 분야 우수 사례 발표 대회 최우수상 전수식을 진행했다. [사진=안양시]

이번 대회에서 최고 평가를 받은 안양시의 핵심 우수 사례는 '인공지능(AI)·복합 인지 기술 기반 실종자 동선 추적 및 구조 서비스'다.

그동안 아동이나 치매 노인이 실종될 경우 관제요원들이 수많은 CCTV 녹화 영상을 일일이 눈으로 확인해야 해 골든타임을 놓칠 우려가 컸다.

반면 안양시가 도입한 시스템은 실종자의 사진이나 의상 특징을 입력하면 AI가 관내 CCTV를 실시간으로 분석해 수천 대의 카메라 속에서 단 수 초 만에 실종자를 찾아낸다.

특히 실종자의 이동 경로를 예측·추적하는 첨단 복합 인지 기술과 스마트도시통합센터의 효율적인 관제 운영 체계가 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 시는 AI가 분석한 실종자의 위치와 동선을 경찰서, 소방서 등 유관 기관에 즉시 공유하는 공조 체계도 운영 중이다.

시는 이번 수상을 계기로 CCTV 통합 모니터링 선진화 노하우를 타 지자체와 공유하고 스마트 관제의 고도화 방향과 정책적 비전을 함께 모색해 나갈 방침이다.

최대호 안양시장은 "첨단 기술을 시민의 생명과 안전을 지키는 데 활용하기 위해 전 직원이 노력한 값진 결과"라며 "앞으로도 스마트 모니터링 기술과 데이터 통합 관제 역량을 고도화해 더욱 안전한 도시 안양을 만들겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com